NATTENS NYHETER: Man greps efter knivdåd • Barn och vuxna i olycka – biltjuvar fångades med hund

Nattens nyheter

Mordförsök i Degerfors – man gripen efter knivdåd. En man med knivskador kom till sjukhuset i Karlskoga på torsdagskvällen. Senare kunde en annan man gripas misstänkt för mordförsök.

Två greps efter trafikolycka på riksväg 50 – polisen: "Sprang ut i skogen". En man och en kvinna greps efter en trafikolycka i Hovsta norr om Örebro på torsdagskvällen. De misstänks för att ha stulit bilen de färdades i. Fem personer, barn och vuxna, var inblandade i olyckan.

Larm om brand i lägenhet i Hallsberg. Räddningstjänsten larmades på torsdagskvällen till en befarad brand i ett flerfamiljshus i centrala Hallsberg.

Lastbil kraschade i tunnel – Robin blev vittne: ”Brakade in med hög fart”. På torsdagskvällen kraschade en lastbil in i en tunnel i centrala Örebro. "Jag fattade ingenting och körde över all bråte", säger vittnet Robin till NA. "Det är en lastbilschaufför som missbedömde höjden", säger polisens presstalesperson Kenneth Johanneson.

Nu kommer Robin i Batman ut ur garderoben – nästan. Efter mer än 80 år av homoerotisk undertext mellan Läderlappen och hans medhjälpare Robin har den senare nu tagit ett halvt steg ut ur garderoben, uppger The Guardian.

