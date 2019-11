NATTENS NYHETER: Man rånad i centrala Örebro – ville tvinga honom att köpa narkotika • Efterlyst man gick rakt i polisen armar

Nattens nyheter

Skottsalvor och höga smällar i bostadsområde – här är förklaringen: ”Lät som en kulspruta”

Polisen fick in flera samtal under onsdagskvällen då personer i områdena Aspholmen, Ladugårdsängen och Rosängen hörde flera höga smällar. Anledning var är en militärövning som Försvarsmakten genomför där, och som väntades pågå även under natten mot torsdag.

Personrån i centrala Örebro – man blev av med pengar och tvingades köpa narkotika

En man på väg hem från krogen på Väster i Örebro blev rånad av två okända män under natten mot torsdag.

Efterlyst person dök upp på adress där polisen gjorde husrannsakan: "Han kom till oss"

En efterlyst man i 35-40-årsåldern gick rakt i polisens armar i Baronbackarna under natten mot torsdag.

Morgonens toppnyhet

Asbest upptäckt i Adolfsbergsskolan – renoveringsbyggnad avspärrad: ”Vi stötte på dold asbest”

Spår av asbest har upptäckts i Adolfsbergsskolan, i samband med ombyggnationen av en skolans byggnader. Byggnaden är avspärrad och senast på torsdag väntas provsvaren komma.

Sport

Uppgifter: BIK Karlskogas sportchef lämnar för SHL-uppdrag – mitt i säsongen

BIK har inlett säsongen med elva vinster på 17 matcher – en tredjeplats i tabellen. Trots det uppges det nu att sportchefen Thomas Fröberg lämnar klubben för ta samma roll i SHL-klubben Oskarshamn.

