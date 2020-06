NATTENS NYHETER: Misstänkt inbrottstjuv tog sig in i lägenhet – medan boende var hemma • Kiosk utsatt för stenkastning

Nattens nyheter

Misstänkt inbrottsförsök i Rynninge – tog sig in via balkong när boende var hemma. Ett misstänkt inbrottsförsök skedde i Rynninge under måndagskvällen. En person ska ha tagit sig in i en lägenhet samtidigt som de boende var hemma.

Skadegörelse mot kiosk i Kopparberg – kastade sten mot glasruta. Ett vittne såg två personer kasta sten mot en kiosk i Kopparberg. Under stenkastningen ska en glasruta på kiosken gått sönder.

Lagkaptenen förlänger med ÖSK Futsal: ”En spelare med ryggrad”. Ilhan Pepeljak har skrivit på för en ny säsong i ÖSK Futsal. 24-åringen kom från Linköping förra sommaren och hade några månader senare avancerat till rollen som lagkapten.

