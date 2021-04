NATTENS NYHETER: Misstänkt man hittad efter överfallslarm • Dubbla bakslag för Örebro i första SM-semin

Nattens nyheter

Överfallslarm från folkhögskola – misstänkt gärningsperson hittad. Polis och hundpatrull spårade upp en man i 20-årsåldern i samband med ett överfallslarm från Fellingsbro folkhögskola sent på torsdagskvällen.

Ledning under spåren har gått sönder: ”Nätet är gammalt”. Järnvägars! En av VA-ledningarna under spårområdet i centrala Kumla har gått sönder. VA-kontoret i Kumla lät under torsdagen undersöka den skadade ledningen.

Sport

Superdramatik när Örebro föll i första semin – Växjö avgjorde i femte perioden • Stjärnan utgick skadad. Örebro vände 0–1 till 2–1 i första SM-semifinalen mot Växjö. Men hemmalaget kom tillbaka till 2–2 vilket var ställningen efter ordinarie tid. I den andra övertidsperioden avgjorde Richard Gynge för hemmalaget.

Örebrostjärnan till sjukhus – efter tunga förlusten: ”Såg inte bra ut”. Inte nog med att Örebro föll i första semifinalen mot Växjö. Viktige centern Robert Leino tvingades kliva av med stora smärtor och fick föras till sjukhus. "Det såg inte bra ut, men ingen diagnos", säger tränaren Niklas Eriksson.

Här lyser Svampen upp – för Örebro Hockey: ”Ett förslag var att måla”. Örebro Hockey spelar sin första semifinal i historien. Då ville Örebrokompaniet vara med och uppmärksamma bedriften. "Det är kanske den största sporthändelsen i modern tid här i Örebro", säger Örebrokompaniets vd Christer Wilén.

Så var torsdagens trav i Örebro – succé för Fighter. Fyraårige Fighter var aldrig i förlustfara i sin årsdebut och vann lekande lätt från ledningen via 1.13,4 sista varvet. Läs allt om torsdagens trav från NA:s travexpert Mårten Eriksson.

Oroväckande rapporter: Indianernas nyförvärv i dramatisk krasch – förd till sjukhus. Indianernas skadelista riskerar att bli ännu längre. Under torsdagskvällen utspelade det sig otäcka scener i polska mästerskapet när Indianernas nyförvärv Adrian Gala kraschade illa. Enligt uppgifter ska Gala vara förd till sjukhuset med nacksmärtor.

