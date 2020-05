NATTENS NYHETER: Misstänkta rånare gripna • Inbrott i Lindesberg • Krock när bilist väjde för lastbil

Nattens nyheter

Två misstänkta rånare har gripits. Det var under natten måndagskvällen som tre personer misstänks ha rånat en man i Kumla. Mannen ska under rånet ha blivit av med bland annat telefon och cigaretter. Under natten mot onsdag kunde två av personerna gripas.

Bostadsinbrott i Lindesberg. Polisen tror att gärningspersonen, eller gärningspersonerna, tog sig in i lägenheten via en balkongdörr. Polisen larmades till adressen klockan 21.53 under tisdagskvällen. En teknisk brottsplatsundersökning har gjorts, det är ännu oklart vad som stulits.

Väjningsolycka med oklart skadeläge. Klockan 00.32 inträffade en trafikolycka mellan Mariebergs köpcentrum och E18 i Örebro kommun. Enligt uppgifter från polisen har en kollision mellan två bilar uppstått efter att den ena bilisten väjt för en lastbil. Det är i nuläget oklart om någon av förarna gjort sig skyldig till något brott i samband med händelsen. Inga personskador har rapporterats.

Övrigt

I dag är det Hembakatdagen. Hembakatdagen, som alltid infaller den 6 maj, är instiftad av Tidningen Hembakat. Dagen till ära – här kommer ett recept på Citron- och morotskaka i långpanna från Tidningen Hembakat.

INGREDIENSER

Cirka 12 bitar

4 ägg

4 dl strösocker

2 dl rapsolja

200 g morötter, rivna

1 citron, rivet skal & saft

1 msk bakpulver

2 tsk vaniljsocker

2 tsk mald kanel

4 dl vetemjöl

Glasyr

200 g färskost, t ex Philadelphia

100 g smör, rumsvarmt

4 dl florsocker

½ citron, rivet skal och saft

GÖR SÅ HÄR:

Sätt ugnen på 180 grader.

Vispa ägg och socker vitt och pösigt i en bunke.

Tillsätt olja, morötter och citronskal och saft.

Blanda ihop bakpulver, vaniljsocker, kanel och mjöl och rör ner det i äggsmeten.

Häll smeten i en långpanna, ca 32 x 24 cm, klädd med bakplåtspapper.

Grädda kakan mitt i ugnen i 40–45 min. Låt den kallna i formen. Skär kakan i rutor innan du brer på glasyren.

Glasyr: Vispa ihop alla ingredienser med elvisp till en fluffig glasyr. Bred ut den jämnt över rutorna. Dra snett över glasyren med en gaffel om du vill ha ett randigt mönster.

