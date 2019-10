NATTENS NYHETER: Mopedförare rånad av trio • Nedslagen man hittades i centrala Örebro – fick föras till sjukhus

Nattens nyheter

Trio rånade man på moped och mobiltelefon i Lundby – två gärningsmän gripna. En ung man rånades på sin moped och andra tillhörigheter under natten till söndagen. De tre rånarna flydde på mopeden, men två av dem kunde omgående gripas.

Misshandlad man hittades utomhus – förd till USÖ med ambulans. En förbipasserande person hittade en nedslagen man som låg på Nygatan i centrala Örebro under natten till söndagen. Mannen fick föras till sjukhus.

Morgonens toppnyhet

LISTA: Så går det för din lokala Ica-handlare ► Försäljningen ► Miljonerna. Det finns 37 Icabutiker i Örebro län. Tillsammans har de mer än 900 anställda. Flera av dem omsätter mer än 100 miljoner kronor per år.

Sport

Pierre Bengtsson framspelare när Sverige sänkte Malta i EM-kvalet: "Rysningar i hela kroppen". Marcus Danielson fick en drömdebut för svenska landslaget. Det kan han tacka Pierre Bengtsson för. – Vi har pratat om att jag ska in i den ytan, säger Danielson till C More.

Ha en trevlig dag!

