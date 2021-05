NATTENS NYHETER: Polisen stängde av centrala Lindesberg • Man påkörd av bil utanför Lindesberg • Villa i Kopparberg nedbrunnen

Nattens nyheter

Polisen stängde av centrala Lindesberg. Polisen har stängt av centrala Lindesberg efter att en spontan-cruising bröt ut på lördagskvällen. "Med anledning av den spontana otillåtna allmänna sammankomsten med cruisande fordon i Lindesberg har vi fått ett beslut om att stänga av centrala Lindesberg", skriver Polisen i Lindesberg på sitt Instagramkonto.

Man påkörd av bil – fördes med ambulans till sjukhus. En man blev vid 01-tiden påkörd av en bil på en ort utanför Lindesberg. Initialt var han medvetslös. "Mannen har transporterats till sjukhus med ambulans", säger Tony Alan, teamledare på SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

Villa i Kopparberg nerbrunnen – samma byggnad som brunnit tidigare. En villa började under natten mot söndag att brinna i Kopparberg. Under natten brann villan ner. "Det ska vara samma ställe som det brann i tidigare under lördagskvällen" säger Peter Persson, vakthavande befäl hos polisen.

Kollision mellan personbil och älgkalv på väg 51. En bil krockade under lördagskvällen med en älgkalv på väg 51 utanför Hjortkvarn. Ingen i personbilen kom till skada, men älgkalven dog till följd av kollisionen.

Trasig säng låg på E20 – orsakade tillfällig trafikstörning. Strax innan midnatt under lördagskvällen larmades SOS om en trasig säng som låg på E20 i södergående riktning i höjd med Ekeby i Kumla kommun.

Sport

Marcus Ericsson körde upp sig igen – men ifrågasatte teamets strategi. Marcus Ericsson körde upp sig fem placeringar i lördagskvällens Indycarrace – men efteråt ifrågasatte han teamets depåstrategi som kan ha kostat ytterligare tre placeringar. "Varför gjorde vi inte en undercut som Alexander Rossi?", fråga Ericsson över teamradion. Nederländske Rinus VeeKay tog sin första seger efter att ha utmanövrerat formel 1-veteranen Romain Grosjean.

