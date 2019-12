NATTENS NYHETER: Polisinsats efter misstänkt skottlossning • Bil brann i Karlskoga • Örebro Hockey föll mot Skellefteå

Nattens nyheter

Polisinsats i Varberga efter larm om skottlossning. Polisen fick under natten in ett samtal om en skottlossning i Varberga sent på annandagen.

Bil började brinna i Karlskoga. En bil har sattes i brand på en parkering i centrala Karlskoga.

Sport

Kaptenens hårda ord efter bottennappet. Örebro Hockey föll tungt borta mot Skellefteå under annandagen. Efteråt var lagkaptenen Christopher Mastomäki långt ifrån nöjd.

Sverige vann premiärmatchen mot Finland. Bara fyra sekunder återstod av övertidsperioden. Då klev 17-årige Alexander Holtz fram och avgjorde.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: NA.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Instagram