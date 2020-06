NATTENS NYHETER: Så var natten i länet • Störningar hos Comhem under lördagskvällen

Nattens nyheter

Störningar hos Comhem under lördagskvällen – drabbade kunder i stora delar av landet. Under lördagskvällen drabbades Comhem av en omfattande driftstörning. Kunder över hela landet drabbades. Vid 23.20-tiden under lördagskvällen meddelar företaget att problemet är löst.

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Sport

Sprang hela Bergslagsleden på 46 timmar – krossade rekordet genom att inte sova. 46 timmar, 19 minuter och 22 sekunder. Där har ni nya rekordnoteringen på Bergslagsleden. Hela leden, alltså. 28 mil, från Kloten till Stenkällegården, i ett sträck. Karl-Fredrik Andersson gjorde den utan att sova mer än tio minuter. "Det är en lite overklig känsla, det känns som att man aldrig ska komma fram och så plötsligt är man där", säger han till NA strax efter målgång.

