NATTENS NYHETER: Singelolycka på E18 • A-traktor blev övertänd • Brandutryckning till universitetsområdet

Nattens nyheter

Brandkårsutryckning till universitetsområdet – det rykte i marken. Under natten larmades brandkåren till en befarad brand utomhus på Studentgatan i Örebro. Det visade sig ryka i marken vid en nedgrävd kompost.

Bilist körde in i mitträcket på E18. En singelolycka inträffade strax väster om Karlskoga under natten. Föraren hade kört in i mitträcket, men klarade sig själv utan skador.

A-traktor i lågor i höjd med Hjärtasjön norr om Närkesberg: "Var helt övertänd". En A-traktor började av okänd anledning att brinna under natten. När räddningstjänsten kom fram var den utom räddning.

Morgonens toppnyhet

Läkaren tog bort medicinen – då ställde sig Jan-Eriks son framför tåget: ”Vi har träffat 60 olika läkare, det fungerar ju inte”. Efter flera års kamp mot psykisk sjukdom hade Jan-Eriks son till slut hittat en medicin som fungerade. Men utan att ens läsa hans journaler bytte läkaren till ett nytt preparat – något som fick en katastrofal följd.

Sport

Kif Örebro chanslöst i toppmötet – mardrömsstart för debutanten: ”Ska inte stoppa mig framöver”. Trots två segrar och bara ett insläppt mål på två matcher bytte Kif Örebro målvakt i toppmötet med Rosengård. Danielle Rice fick göra debut och det blev till en mardröm när gästerna körde över Kif.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

NA.se

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Instagram

Ha en trevlig dag!