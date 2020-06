NATTENS NYHETER: Skogsbrand under kontroll • Torsdag varmaste dagen enligt prognosen

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Skogsbranden under kontroll: ”Blir effekt när helikoptrar sätts in”. Nerikes brandkår fortsatte under onsdagskvällen att bekämpa skogsbranden som bröt ut norr om Fellingsbro på onsdagseftermiddagen. Vattenbombning från helikopter har varit till stor hjälp för att få branden under kontroll. Ett par hektar hann brinna innan man fick kontroll över branden.

Mycket varmt. Soligt och mycket varmt kommande dagar, dagtid omkring 30 grader på flera platser. Varmaste dagen blir torsdag, enligt SMHI:s prognos.

Sport

Bekräftat: Så mycket får ÖSK och Kif Örebro av coronastödet: "Pengarna är mycket välkomna". På onsdagen kom uppgifter om att ÖSK skulle få närmare 2,5 miljoner och Kif Örebro 270 000 från regeringens krisstöd av coronapandemin. Nu bekräftas uppgifterna av Svenska Fotbollförbundet. "Det är en förutsättning för att våra föreningar ska kunna klara sig", säger förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

