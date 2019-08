NATTENS NYHETER: Stor sökningsinsats efter försvunnen person i Marstrandsviken – hundförare har kopplats in • Räddningstjänsten släckte brand

Nattens nyheter

Räddningstjänsten släckte brand utanför villa i Kopparberg. Under söndagskvällen ryckte räddningstjänsten ut på en misstänkt villabrand i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun. Det visade sig senare handla om en brand intill villan.

Stor sökningsinsats efter försvunnen person i Marstrandsviken – hundförare har kopplats in. Vid 00.38-tiden under natten mot måndag larmades SOS-alarm om en befarad drunkning i Marstrandsviken i Karlskoga. På plats har ett flertal räddningsstyrkor under natten letat efter en man i 30-årsåldern som gett sig ut för att fiska.

Morgonens toppnyhet

BILDEXTRA: Se nya unika utsikten över Örebro från bygget av Kulturkvarteret: "Stans häftigaste projekt". Stommarna är resta. Inklädningen av fasaderna i glas och aluminium påbörjade. Ännu är Kulturkvarterets huvudbyggnad mest ett skelett av stålbalkar men nu framgår tydligt storleken – och höjden.

Sport

Superstjärnan tillbaka för Indianerna – men dansken saknas: "Såg lite ringrostigt ut". Det har gått tungt utan Tai Woffinden i laguppställningen för Indianerna. Nu är stjärnan tillbaka till matchen mot Västervik men Anders Thomsen saknas.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

