NATTENS NYHETER: Tre rånförsök på tio minuter i centrala Örebro – man på cykel intresserar polisen • Bilförare körde rakt fram i rondell i Karlskoga

Nattens nyheter

Bilförare körde rakt fram i rondell – minst en av passagerarna till sjukhus. Det var vid 03.13 under natten mot måndag som en bilförare med två eller tre passagerare i bilen kört rakt fram i en rondell i Karlskoga.

Mopedtjuv togs på bar gärning utanför Gustavsviksbadet. Det var vid 17.45 under söndagskvällen som två personer sågs dra runt på en saknad moped på Gustavsviksvägen.

Tre rånförsök i centrala Örebro: ”Sagt något i stil med ge mig pengarna och visat kniv”. Tre rånförsök begicks inom tio minuter under söndagskvällen i centrala Örebro. Polisen ser ett samband mellan dåden. – Det vi utgår ifrån just nu är att det är samma gärningsman vid samtliga rånförsök, säger Kenneth Johannesson, vakthavande befäl på polisen, under natten mot måndag.

Fullt utvecklad brand på Väster ►Hela fastigheten utrymd ►Polisen utreder mordbrand. En lägenhet på Väster blev totalskadad efter en fullt utvecklad brand på söndagskvällen. Även tre intilliggande lägenheter skadades av rökutveckling. Nu utreder polisen händelsen som mordbrand.

Tjuvar misstänks ha stulit dator och pengar från fastighet – tog sig in genom balkongen. En dator och pengar stals från en bostad i Rynninge, Örebro, under söndagseftermiddagen.

Ha en trevlig dag!

