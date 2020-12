NATTENS NYHETER: Två inbrott i länet • volleybollaget hoppas kunna vända säsongen – med hemliga vapnet

Nattens nyheter

Inbrott i Nora – tjuvar fick med sig smycken. Under tisdagskvällen slog inbrottstjuvar till mot en bostad i Nora. När bostadsägaren kom hem strax efter midnatt märkte hen att ett fönster var bortplockat och att några smycken saknades.

Flera polispatruller sökte efter misstänkta inbrottstjuvar i Vedevåg. Flera polispatruller var inblandade i sökandet efter misstänkta inbrottstjuvar i Vedevåg på tisdagskvällen.

Lång biljakt slutade med spikmatta – försökte skaka av polisen i 180 knyck. Vid ettiden under natten mot onsdag skulle polisen i Kristinehamn kontrollera en bilist. Men istället för att stanna körde bilen iväg i 180 knyck. Det blev början på en lång biljakt som inte slutade förrän polisen la ut en spikmatta i Karlskoga.

Sport

Efter en månads träning – Lindesberg Volleys nyförvärv gör debut i derbyt. Det är toppen mot botten när Örebro Volley på onsdagskvällen gästar Lindesberg Volley för länsderby i elitserien. Men tabelljumbon har ett hemligt vapen i Lexi Pollard – en kanadensisk spiker som tränat med laget i en månad och nu äntligen är spelklar.

Här öppnar idrottsprofilerna sitt fjärde padelcenter i länet. Inom kort har företaget We are padel tre anläggningar i Örebro. Företaget drivs av racingstjärnan Marcus Ericsson och före detta hockeyspelaren Johan Wiklander. Nu riktar man blickarna utanför kommunen – under 2021 kommer man att öppna ett padelcenter i Storängen i Karlskoga.

Förslaget: Länets division 2-lag splittras i olika serier – avgörs av bråket runt division 1-kvalet. Fem lag i division 2 öppnade för 20 derbyn 2021. Men så blir det inte. Svenska fotbollförbundet har tagit fram två förslag för serieindelning – men länslagen har skiljts åt i båda.

