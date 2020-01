NATTENS NYHETER: Två män greps efter knivattack • Ung man anhållen efter inbrottsförsök

Nattens nyheter

Knivattack utanför Ica – två män gripna: ”Misstänkta för grov misshandel”. Händelsen inträffade vid 20-tiden på måndagskvällen där en man blev knivskuren utanför Ica i Kumla. Drygt en timme senare kunde polisen gripa två män, som nu är misstänkta för grov misshandel. Männen anhölls senare.

Ung man togs av polis efter inbrottsförsök. Under natten fick polisen in samtal om en man som försökte ta sig in i parkerade bilar på Baronbackarna i Örebro. Mannen anhölls senare under natten mot tisdag.

Sport

Höll nollan hela turneringen – när Mariebergs rutinerade uppställning segrade i DM: "Kan tydligen leva på gamla meriter". Släpper man inte in ett enda mål på hela turneringen, ja då vinner man helt enkelt. Så blev fallet för Mariebergs IK, som ställde upp med ett riktigt rutinerat gäng i futsal-DM, och blev glasklara segrare under måndagskvällen i Idrottshuset.

Ha en trevlig dag!

