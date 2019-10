En, eller flera, personer tog sig in på Coop Extra i Degerfors under natten mot söndag. Genom att slå sönder ett fönster tog sig gärningsmännen in i ett trapphus och vidare ut på Coops lastkaj där de tillgripit och öppnat returpaket.

När tjuvarna bröt bort låskolven på en dörr in mot butiken utlöstes butikens larm och tjuvarna avbröt och lämnade platsen.