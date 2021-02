Nej till förslag om kameraövervakning i centrala Hällefors

I höstas föreslog Cecila Albertsson att se över möjligheterna till kameraövervakning i centrala Hällefors och hänvisade till de oroligheter som noterats då. Tanken är att skapa trygghet för kommuninvånare samt näringsidkare. Kameraövervakning menar Albertsson sannolikt leder till minskad brottslighet samt bättre möjligheter att utreda brott.

Kommunen har utrett frågan i samverkan med polisen samt Brottsförebyggande rådet som tillsammans utgått från material från Datainspektionen. Det är Datainspektionen som beviljar tillstånd för kameraövervakning och enligt regler antagna augusti 2018 är det lättare för en kommun att få tillstånd.

Men vissa kriterier måste uppfyllas.

Polisens statistik visar att under 2020 fanns fyra ärenden som berör torget och dess närmiljö. Inga av dessa faller under kategorin våldsbrott. För att få tillstånd till kameraövervakning på allmän plats måste det finnas väl dokumenterat vilka brott som skett liksom när samt vilka andra åtgärder som vidtagits för att motverka brott på aktuell plats. Till detta ska integritetsaspekten vägas in, som väger tungt för allmän plats.

Den samlade bilden kommunen gör tillsammans med polis och Brottsförebyggande rådet är att det inte är möjligt att få tillstånd till kameraövervakning i förebyggade syfte. I utredningen nämns också att Datainspektionen i sina råd pekar på att det finns en övertro till att kameraövervaka platser i förebyggande syfte. Brottslighet har en tendens att flytta sig när platser blir bevakade.

Med detta säger kommunstyrelsen nej till förslaget.

I utredningen nämns också att i Hällefors har polisnärvaron ökat och är högre än på länge samt att kommunen har genomfört en del åtgärder för att öka tryggheten såsom öppnat upp vissa ytor samt förstärkt beslysningen.