Nestor klar för Kumla Hockey: ”Starkt nyförvärv med rutin”

Två nya målvakter, fem nya backar och sju nya forwardar var redan klara.

Men Kumla Hockey var inte klara med värvningarna inför säsongen 2021/22. Nu har ett 15:e nyförvärv skrivit på för klubben som med nöd och näppe klarade sig kvar i hockeyettan i våras. Forwarden Nestor Plarsmo, 25, ansluter från Tyresö/Hanviken, dit han gick från Karlskrona i vintras.

Plarsmo kommer från Stockholm men gick på hockeygymnasiet i Karlskoga 2012-2015 och spelade då i Biks juniorlag. Efter en säsong i Huddinges J20-lag och en i USA har han därefter spelat fyra säsonger i olika klubbar i hockeyettan och totalt noterats för 96 poäng på 142 matcher.

”Ett starkt nyförvärv med rutin från några säsonger i hockeyettan, och vi tror att han kommer tillföra mycket i våran offensiv”, skriver klubben på Instagram.

Kumla Hockeys truppbygge 2021/22

Målvakter: William Kias (ny från Örebro Hockey J20), Elias Olofsson (ny från Grums).

Backar: William Berglind (ny från Karlskrona), Hampus Dahlqvist, Elias Lustig (ny från Oskarshamn J20, var utlånad till Kalmar), Niklas Mattila (ny från Koovee), Hampus Rönning (ny från Örebro J20, var utlånad till Kumla), Jacob Sandberg (ny från Tyringe).

Forwards: Oscar Berghult (ny från Malung), Carl Berglund (ny från Bik Karlskoga), Patric Colton (ny från SK Lejon) Victor Cubars (ny från Rødovre Mighty Bulls), David Harrysson (ny från Karlskrona J20), Eric Karlsson (ny från Grums), Daniel Lindberg, Mikael Lindberg, Nestor Plarsmo (ny från Tyresö/Hanviken), Victor Sandh, Lukas Smith (ny från Västerås J20), Oscar Svanborg.

Utgående kontrakt: Jakob Johansson, back, Hampus Moberg, do, Rasmus Sandgren, do, Victor Sandin, do, Edvin Ekström, forward, Valter Lederud, do, Linus Lundberg, do, Victor Wänghult, do.

Utgående låneavtal: Oscar Geschwind (forward, Örebro).

Klara förluster: Philip Aldenrud (målvakt, Falun), Jonatan Fornbrant (do, slutar), Jonathan Stålberg (do, Kalmar), Jakub Zurek (back, lån från Oskarshamn, HC Benatky nad Jizerou), Oliver Arle Östergren (forward, Kalmar), Oscar Haglund (do, Falun) Isak Jonsson (do, Lindlöven), Joakim Stjern Svensson (do, Nyköping), Dennis Walette (do, Skara).