Bildade backpar under många år – nu spelar den ena Stanley Cup-final och den andra mjölkar kor: "Jag tog spelaren och Calle tog pucken"

Barndomsvännerna Carl Gunnarsson och Emil Axelsson började spela hockey tillsammans i en väldigt ung ålder. Därefter följdes de åt under flera år i elithockeyn.

– Vi började lira ihop är vi var sex år tror jag. Vi gick Gumaelius tillsammans med hockeyinriktning och sen spelade vi hela juniortiden och även upp i A–laget tillsammans, berättar Emil Axelsson.

När de fick varsin plats i A-laget var de endast 17 år gamla. Två juniorer som tog klivet upp till allsvenskan och bildade backpar tillsammans.

– Lennart Källén som var tränare då fick ta en del kommentarer om att han plockade upp två gallerungar. Men han stod på sig sa att vi skulle vara där och det är vi jävligt glada för idag att vi fick komma upp och spela på seniornivå så tidigt.

Hur spelade ni tillsammans?

– Man hade inte jättemycket hjärna då. Tror jag kom tvåa i utvisningsligan, jag körde på allt som rörde sig. Calle var mycket skickligare med pucken och passningssäker. Vi spelade fotboll ihop och där var det samma sak, jag tog spelaren och Calle tog pucken och bollen, ändå bra samarbete.

Efter ett år med Örebro i allsvenska fick de båda talangerna chansen att representera Sverige i junior–VM.

– Jag har inget jätteminne av att vi spelade backpar i landslaget och sånt där. Vi var där samtidigt, första landskampen var det jävligt häftigt att stå nere på blålinjen och bära Sverigetröjan, någon som är alldeles speciellt. Många härliga år ihop.

Sen gick flyttlasset till Linköping för bägge två där de också blev utlånade till både Arboga och Västerås tillsammans mellan säsonger 05–06 och 06–07. Därefter blev Gunnarsson kvar i Linköping medan Axelsson skrev kontrakt med just Västerås.

Hur det har gått för Carl Gunnarsson vet de flesta, men vad hände med Emil Axelsson?

Efter två säsonger i allsvenskan med Västerås valde han att komma hem till Örebro för spel i allsvenskan. Men redan efter hans andra säsong tillbaka i Örebro, 2010–2011, valde han att lägga ner hockeykarriären, 25 år gammal. En av anledningarna var att han ådragit sig mycket skador, 191 centimeter lång och en vikt på över 100 kilo betydde att kroppen fick ta mycket stryk och efter flera korsbandsskador valde han att lägga av. En annan anledning var att han tillsammans med en barndomsvän skulle starta boskapsuppfödning.

– Jag jobbar inom lantbruket. Det är en barndomsvän och hans bror som driver det och jag är med och jobbar där. Full fart just nu, högsäsong så det heter duga, det finns att göra så det räcker och blir över plus lite till, berättar Axelsson och fortsätter:

– Åskan kom precis, nu är det att stänga av mjölkrobotar och andra robotar för att se till att inget går sönder.

Men den gamle backkollegans framfart i NHL följer han givetvis.

– Jag jobbade till klockan två i natt och var lite för trött när jag kom hem men jag försöker följa på mornarna och över nätet, kika highlights och sånt. Det vore kul att kunna följa det på tv men det har inte funnits möjlighet till det dom senaste dagarna. Men kul att följa via nätet. Sjukt kul att följa nu när han spelar det största som går. OS och landslaget i alla ära men Stanley Cup känns lite annat.

Har ni någon kontakt?

– Vi försöker att snacka så ofta det går. Det är svårt när man går om varandra för att det diffar lite i tidszoner när dom är iväg och spelar matcher. Men vi försöker att höras ungefär en gång i veckan eller en gång varannan vecka, det brukar vara lite olika.

Vad har du att säga om hans framfart under finalserien?

– Gjorde ett mål som avgjorde en match och nu senast när han slängde sig in i målgården för att vispa bort en puck, ofta är han rätt man på rätt ställe. Den framgången han har just nu är otrolig. Kul att kunna avsluta säsongen på topp när han har varit lite skadedrabbad under säsongen, jävligt roligt för han att kunna leverera ett bra slutspel. Unnar honom verkligen det och tycker han förtjänar varenda minut han får spela där borta.

Emil har själv varit över till Nordamerika för att umgås med barndomsvännen, både när han spelade i Toronto och nu i St. Louis. Men redan som 14–åringar var de över tillsammans för första gången, då på ett hockeycamp i Los Angeles.

– Många som var med på den campen lirar han emot dagligen. Ganska sjukt när man sitter här hemma och följer på distans medan han fullföljer hockeydrömmen.