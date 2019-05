Jättedrama när Gunnarssons St Louis avancerade till konferensfinal

St Louis hade tvingat fram en sjunde avgörande match i Stanley cup-kvartsfinalen, den andra semifinalen i den västra konferensen, via bortaseger i Dallas i match sex.

Den sjunde och avgörande matchen spelades i en kokande Enterprise Center i St Louis.

Hemmalaget fick en bra start och satte 1–0 när Vince Dunn skickade in ett handledsskott som Ben Bishop i Dallas mål inte kunde rädda.

Men gästerna kom tillbaka och kvitterade till 1–1 innan första perioden var över genom norrmannen Mats Zuccarello. Målet blev kontroversiellt när David Perron skulle skicka pucken bakom egen kasse, när den touchade ena domaren och ändrade riktning. Zuccarello fick mer eller mindre öppet mål och gjorde inget misstag.

Det blev inga fler mål under ordinarie tid. Det blev ett övertidsdrama som sträckte sig över två förlängningsperioder. Till slut avgjorde St Louis, knappt sex minuter in i förlängningen, genom Patrick Maroon som tryckte in en retur bakom Bishop.

Därmed är St Louis klar för Stanley Cup-semifinal, det vill säga final i den västra konferensen. Där väntar antingen San Jose Sharks eller Colorado Avalanche. De gör upp i en sjunde avgörande match natten till torsdag, svensk tid.

I St Louis noterades backen, örebroaren Calle Gunnarsson, för 16 minuter och 46 sekunders istid. Det här är andra gången som Gunnarsson får spela konferensfinal för sitt St Louis. Senast var 2016 där de fick se sig besegrade av San Jose. Det kan alltså bli en repris på det mötet.