Målvaktslöftets glädjebesked – får förlängt kontrakt med NHL-klubben

Efter att ha kämpat på i AHL i nästan två år fick Marcus Högberg till slut NHL-debutera precis innan nyår. Totalt blev det fyra matcher i världens bästa liga för Ottawa Senators. Men snart kan det bli fler.

Under onsdagskvällen offentliggjordes nämligen den kontraktsförlängning som Garphyttesonen kritat på. På klubbens hemsida förkunnas att 24-åringen skrivit på en förlängning med två år.

Det första året har ett tvåvägsavtal, vilket innebär att han kan flyttas fritt mellan AHL och NHL. Men till det andra året blir kontraktet ett envägskontrakt, vilket innebär att han måste gå genom waivers (då kan en annan klubb sno honom gratis) för att kunna flyttas ner till AHL.

Högberg kommer främst att få tampas om platsen som burväktare med svenskkollegan Anders Nilsson som också skrev på ett nytt kontrakt med klubben nyligen. Dessutom finns veteranen Craig Anderson fortfarande kvar, men hans kontrakt går ut efter säsongen, vilket öppnar för att Högberg ska kunna vara en av två ordinarie NHL-målvakter till nästa säsong.

Under den gångna säsongen gjorde Högberg riktigt bra ifrån sig i AHL med Belleville Senators. Över 39 matcher hade han en räddningsprocent på 91,7 och han släppte i snitt in 2,32 mål per match. Dessutom blev han utsedd till lagets bästa spelare.