Tunga smällen: Calle Gunnarsson fick inte fira – nu väntar sjunde avgörande

Under natten mot måndagen hade Carl Gunnarsson chansen att skriva in sig i hockeyhistorien. Dels genom att bli första örebroare att lyfta Stanley Cup-bucklan, dels genom att ge St Louis Blues sin första mästartitel i klubbens 52-åriga historia.

På andra sidan fanns dock ett hungrigt Boston Bruins och det var också de som skulle få övertaget tidigt i matchen. Spelmässigt var det jämnt, men när Blues tog två utvisningar som gav Boston chansen i fem mot tre, så small det. Storstjärnan Brad Marchand som hållit en relativt låg profil i finalserien dittills stänkte in öppningsmålet ur snäv vinkel.

St Louis fick sedan ett bra tryck och avslutade perioden med att skapa ett par riktigt heta kvitteringslägen. Tuukka Rask i Bostonmålet höll dock emot. Därmed hade gästerna med sig en 1–0-ledning efter den första perioden.

I den andra perioden var det fortsatt en jämn och hård kamp. St Louis hade ett litet övertag spelmässigt, men Boston var farliga de gångerna de kom fram i offensiv zon.

Blues fick också sina chanser i powerplay, men fick inte alls till spelet i den spelformen. Det var ändå där som den stora möjligheten dök upp när kaptenen Alex Pietrangelo träffade stolpen. Rask lyckade på ett mirakulöst sätt få undan pucken bakom sin egen rygg med hjälp av Charlie McAvoy.

Det var sedan ett par rejäla misstag som skulle släcka mycket av St Louis drömmar om att få lyfta bucklan redan i natt. Backen Vince Dunn slog en dålig bakåtpassning som gav Boston chansen att etablera spel i Blues zon. Sekunder senare slängde Brandon Carlo in en puck mot mål som studsade märkligt i isen och gick in under armen på rookiemålvakten Jordan Binnington.

Luften gick då ur både Bluesspelarna och publiken i Enterprise center. Inte blev det bättre när Karson Kuhlman satte sitt första slutspelsmål efter halva den tredje perioden fram till 3–0.

Boston fortsatte att försvara sig exemplariskt och bäst på planen var Tuukka Rask. Han fick förvisso släppa en puck förbi sig när Ryan O'Reilly reducerade. Men Boston vann ändå till slut komfortabelt med 5–1.

Därmed blev det inget firande för St Louis och Calle Gunnarsson. Åtminstone inte den här gången, men en ny chans kommer under natten mot torsdagen. Då kommer nämligen finalserien avgöras i en sjunde match i Boston.