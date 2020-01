Nina Höjer: Därför ändras avgiften i kollektivtrafiken

Svar

Under de senaste dagarna har det kommit in flera synpunkter och funderingar från resenärer och invånare gällande de taxe-ändringar som nu genomförs i kollektivtrafiken. Jag vill ta tillfälle att besvara varför dessa ändringar nu sker. Om vi ska kunna ha en väl fungerande kollektivtrafik idag och i framtiden så krävs det att vi kan hålla en god ekonomi för hela kollektivtrafiken. Under de senaste åren har kostnaden för kollektivtrafiken ökat snabbare än intäkterna, vilket inte är hållbart.

Man kan då välja att höja intäkterna på olika sätt. Ett sätt är en generell höjning av biljettpriserna. Ett annat sätt, som vi har valt, är att ta bort tretimmarsregeln för resenärer som reser kollektivt i stadstrafiken. Genom denna förändring kan vi hålla höjningen av biljettpriserna på en lägre nivå än annars.

Vi förstår att detta drabbar dem som i stadstrafiken har kunnat använda tretimmarsregeln för att göra två resor på en enkelbiljett. Den möjligheten har inte funnits i regiontrafiken. Med förändringen blir villkoren nu mer lika över hela länet.

För den som reser i stadstrafiken finns möjligheten att köpa Lågtrafikbiljetten. Den kan alla köpa. Med Lågtrafikbiljetten reser du som resenär obegränsat under en månad alla lördagar och söndagar och alla vardagar mellan klockan 9 och 15 samt efter klockan 18.

Vi har förstått att det också är önskvärt med lågtrafikalternativ för enkelbiljetter. Detta är något som vi tar med oss och som skulle kunna vara ett alternativ i framtiden.

Värt att nämna är också att för den som reser enstaka resor med enkelbiljett är det fördelaktigt att köpa enkelbiljett i förköp. Det ger 30 procent lägre pris jämfört med pris vid köp ombord. Ett annat alternativ för den resenär som ska resa många gånger inom 24 timmar eller 72 timmar, är att köpa en biljett som är giltig 24 eller 72 timmar.

Nina Höijer

Socialdemokraterna, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden