Njutarvärme i morgon – regn på onsdag: Sedan tar solvädret över

Efter en helg med skiftande väder kommer varmare luftmassor in över Örebro län under måndagen. Dagen inleds med gråmulen himmel, men under eftermiddagen klarnar det upp och temperaturen landar på 17-18 grader.

– Under natten bildas en hel del dimma, och den kan ligga kvar en bit in på tisdagsmorgonen. Framåt dagen klarnar det upp och blir varmt. Temperaturer på 19-21 grader kan vi nog räkna med, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

På onsdag bildas ett lågtryck över landet. Kallare luft tränger ned norrifrån och det kan förekomma regn på morgonen och förmiddagen.

– Det blir blåsigt med friska vindar. Senare under dagen klarnar det upp och temperaturen blir 12-13 grader.

Veckoslutet bjuder på fint väder. Solen kommer att dominera, och temperaturen blir runt 15-16 grader.

– Det verkar som att det soliga vädret hänger i hela helgen, säger Per Holmberg.

