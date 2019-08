Nobbade flytt till BK Forward – nu siktar omskolade mittfältaren mot toppen med Karlslund: ”Vet att vi kan ta poäng mot alla lag”

Efter att ha tappat flera nyckelspelare inför säsongen var det många som trodde att Karlslund skulle få det tufft i division ett. Målsättningen internt var solklar. Föreningen ska förbli en norrettan-klubb även när säsongen 2020 drar igång. Och med halva säsongen spelad ser målbilden ut att uppfyllas med råge. Karlslund parkerar i nuläget på en sjunde plats, endast fem poäng bakom trean Karlstad BK. Ett utfall som till och med förvånat spelarna.

– Vårsäsongen har varit bättre än vad många trodde, inklusive vi själva. Inför säsongen kom vi in som underdogs och hade inget att förlora. Så vi har kunnat spela utan press för att motbevisa de som inte trodde på oss, säger mittfältaren Ibrahim Habib.

Vad i spelet är det som klickat?

– Vi har varit tydligare i vår spelidé den här säsongen. Till exempel vet vi att vi vill spela lite riskabelt på egen planhalva och spela oss ur situationer. Jämfört med förra året är vi betydligt skickligare på det. Tränarna förmedlar på ett bra sätt vad alla ska göra, så det har varit väldigt tydligt.

I och med vårens framfart kan Karlslund titulera sig som vårens bästa Örebro-lag i norrettan. Något som såklart glädjer Habib.

– Det är klart att det är kul då man vill visa att man är bäst i ettan. Förra året var vi inte det så det känns skönt att kunna visa det nu. Sedan ska vi inte glömma att det bara gått 50 procent av säsongen, så vi kan inte slappna av. Våren har gett oss en del självförtroende, men det gäller att avsluta det också.

Under det senaste året har Ibrahim Habib genomfört en omvandling. Från att under hela sin karriär placerats ute på en kant har han nu etablerat sig som en given startspelare på lagets centrala mittfält. Ett positionsbyte han var tveksam till i början, men som med tiden vuxit fram som ett naturligt steg.

– Jag har hela tiden fått mycket stöd från tränarna som varit hårda med hur jag ska tänka och då blev det enklare för mig. Det gjorde att jag gillade positionen mer och mer. Så nu trivs jag centralt, samtidigt som jag inte skulle ha något problem med att spela på en kant. Jag ser det som en styrka att kunna vara bekväm i flera positioner.

Jag hade lite kontakt med Forward inför säsongen

Mittfältarens utveckling har inte gått obemärkt förbi. Inför säsongen tappade Karlslund Adam Mohlin, Zakariah Eplette, Steffen Kraus och Laurie Bell till rivalen BK Forward. Listan kunde varit ett namn längre om det velat sig illa för Karlslund.

– Jag hade lite kontakt med Forward inför säsongen. Jag tänkte lite på det men jag bestämde mig för att stanna i Karlslund, så det är det som gäller.

Nu siktar istället mittfältaren på att fortsätta göra det bra i den röda tröjan. Det som inför säsongen handlade om att hänga kvar har nu förvandlats till en känsla av att allt kan hända.

– Med tanke på våren som ändrat förutsättningarna kan vi sikta högre. Jag skulle säga att komma topp fem är rimligt. Sedan vet man aldrig vad som händer. Vi kan få skador på två-tre nyckelspelare och då kan vad som helst hända. Men vi vet att vi kan ta poäng mot alla lag i serien, så det är bara att fortsätta köra på.