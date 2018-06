Örebros utmaning i historiska SM-tävlingen: Besegra Måns Zelmerlöw

I helgen avgörs tidernas första lag-SM i Sveriges just nu snabbast växande sport – padel.

Det historiska mästerskapet avgörs i Halmstad och har lockat så gott som alla stora padelklubbar i landet. Ett av 16 lag i herrklassen är det nystartade Team Örebro PC, med bas i Örebro Padelcenter som drivs av bland andra Formel 1-föraren Marcus Ericsson.

Örebro PC ställs mot Lödde PC (med Sverige trean Andreas Pålsson), Näsets PK och PDL Lund i gruppspelet.

I Lunds lag finns idel toppspelare och så kryddar man med schlagerkungen Måns Zelmerlöw som tar en paus i blöjbytet för att spel SM. För en vecka sedan blev den 31-årige schlagerkungen pappa för första gången.

”Welcome to the world you perfect little superhero. Eurovision 2038 – here we come!”, skrev Måns på Instagram och poserade på en bild tillsammans med fästmön Ciara Janson, 30, och deras nyfödda bebis.

Förra tennisproffset Sofia Arvidsson, som förgyller damklassen i helgens SM-tävling, hyllar Zelmerlöws engagemang.

– Det är mycket tack vare Måns och Jonas (Björkman) som padel har blivit så stort i Sverige. Det krävs att profiler går in i sporten för att den ska växa. Efter att Jonas och Måns började spelade har sporten växt mer och mer. De är bra ambassadörer för padel, säger Arvidsson till Expressen.

Att Zelmerlöws intresse för padel är genuint understryks av att schlagerkungen, tillsammans med bland andra Jonas Björkman, som ska öppna ett nytt padelcenter i Västerås någon gång under 2019.

I Örebros lag i helgens SM ingår Andreas Jensen, Mikael ”Minta” Gustavsson, Jonas Sannemalm, Simon Gelinder, David Gelinder och Johan Andersson.

Tävlingarna inleds under fredagskvällen och de första svenska lagmästarna någonsin lyfter bucklan på söndag eftermiddag.