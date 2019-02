Allaktivitetshuset vidare till etapp två – kritiken är skarp: ”Det kan vi inte acceptera”

Efter den flera timmar långa debatten klubbade majoriteten i kommunstyrelsen allaktivitetshuset vidare in i etapp två. Det betyder att fler verksamheter kan gå in i lokalerna, däribland Fritidsbanken. Det betyder också en hyreshöjning från 1,3 miljoner till 1,8 miljoner per år i 25 år.

– Vi måste tänka framåt, vi har dåligt med lokaler. Jag tänker också på Fritidsbanken som är i ett skyddsrum, och de expanderar enormt. Det är verkligen en tillgång för kommunen och medborgarna, ett föredöme runt om i länet. Så jag hoppas att vi kan gå vidare, säger Solveig Oscarsson (S).

Så sent som i tisdags hade kommunstyrelsens ordförande Tom Rymoen (M), Solveig Oscarsson, och berörda tjänstemän möte med fastighetsägaren för att utröna vad som ingår i hyran.

– Uppvärmning och el ingår i hyran, men verksamhetsrelaterade kostnader får verksamheterna själva betala, förklarar Tom Rymoen. Det går att likna med att hyresgästen får betala hushållsel.

De förhandlade också ned årshyran från 950 kronor till 875 kronor per kvadratmeter. Det innebär från 1,9 till knappt 1,8 miljoner om året.

Men oppositionspartierna anser att det är mycket oklarheter. Pia-Maria Johansson (LPO) är väldigt kritisk till att kommunen går in i etapp två. Hon har också jämfört hyran med andra och anser att den är för hög.

– Vi ska faktiskt spara i Nora, det vore inget snack att satsa på ett allaktivitetshus om vi hade pengar. Nu har vi inte det, säger hon. Kommunen ska dessutom ombesörja underhållet, förklarar hon.

Håkan Kangert (M) har granskat avtalet och är kritisk. Undermåligt beslutsunderlag menar han. Kommunen åtar sig att svara för en rad saker som underhåll, skador, ledningar för telefoni, data och kabel-TV och så vidare, men som inte är medräknat i kostnaderna, förklarar han.

– Det borde vara en del av beslutsunderlaget. För att kunna fatta beslut måste vi veta den totala kostnaden, och den har inte redovisats. I realiteten kommer kostnaden att ligga på 2,5 kanske uppemot tre miljoner kronor under 25 år. Det kan vi inte acceptera, säger han.

Hyran är också orimligt hög, menar han.

– Jag gick ut till tre oberoende aktörer på fastighetsmarknaden och fick svaret att en rimlig marknadshyra för den här typen av lokal är 300-500 kronor per kvadratmeter. Det är ungefär hälften av vad vi tecknat avtal på, säger Håkan Kangert som föreslog att avtalet skulle skickas tillbaka på återremiss för att omförhandlas och att få fram ett fullständigt beslutsunderlag.

Oppositionspartierna V, LPO, NP och SD ställde sig bakom det. Men återremissen blev nedklubbad av majoriteten med S och allianspartierna. Pia-Maria Johansson ville också att ärendet skulle lyftas till fullmäktige, men även det klubbades ned.

Lars Skoghäll, kommunens utvecklingschef, ser fram emot att gå in i etapp två.

– Många verksamheter står på kö och vill in, så det är oerhört viktigt att vi går in i etapp två. Jag får förfrågningar hela tiden. Det är en skälig hyra, för det här är ju inget kallförråd, det är uppvärmt och det är service. Det är oerhört angeläget att vi går vidare i det här.