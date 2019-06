Erik och Birgitta renoverade sitt drömhusprojekt i Skrekarhyttan - nu belönas deras arbete med byggnadsvårdspriset

Det var nya jobbförutsättningar som gjorde att familjen Borg skulle flytta till Örebro län från Bromma.

– Vi tänkte oss en bostad inom kanske två mil från Örebro, berättar Erik.

– Och vi ville att huset skulle ha goda övernattningsmöjligheter för gäster, säger Birgitta.

I en annons i Nerikes Allehanda hittade de så småningom det hus som de letade efter, Skrekarhytte Herrgård.

Familjen körde dit för att ta sig en titt på fastigheten.

– När vi kom hit första gången och tittade på huset så hade vi våra grabbar med oss och vår äldsta son hade tittat på huset och sagt "Ja, här ska vi bo", berättar Birgitta.

Huset var i stort behov av renovering. Det passade paret Borg alldeles utmärkt.

– Vi såg husets skick som en möjlighet. Och det hade varit tråkigt att köpa ett nyrenoverat, men ur vår synpunkt felrenoverat, hus. Här var det inte renoverat alls och här skulle vi kunna skapa det hus som vi ville ha, säger Erik.

Herrgården, med sina flygelbyggnader, blev familjen Borgs. Erik och Birgitta flyttade hit med sina tre barn.

– Det första året bodde vi i herrgården medan vi gjorde upp planerna på hur vi skulle renovera gården, säger Erik.

– Vi hade redan vana av renovering från ett sommarhus vi hade renoverat på Öland. När vi nu tog oss an denna renovering så bestämde vi att vi inte skulle göra allt jobb själva utan att vi nu även skulle ta hjälp av hantverkare. Och det finns många duktiga hantverkare i Norabygden, säger Birgitta.

Herrgården hade byggts om rejält, först en gång vid början av 1900-talet, sedan en gång till vid slutet av 1930-talet när huset kom att användas som barnkoloni. Några decennier senare användes herrgården dessutom som folkhögskola för romer innan den från år 1970 åter har fungerat som privatbostad.

Ambitionen hos Erik och Birgitta har varit att ta hänsyn till och återskapa huvudbyggnadens ursprungliga karaktär och symmetriska rumsindelning.

– Vi ville att herrgården skulle återfå sin känsla av hur huset ursprungligen var tänkt, samtidigt som det skulle vara funktionellt för en barnfamilj, berättar Birgitta.

Alla rum, från golv till tak har renoverats och ibland även byggts om. Bland annat har hallen i huvudbyggnaden återskapats med rundgarderober, med målning i äldre marmoreringsteknik och golvet har målats som röda marmorplattor. I hallen har även ytor öppnats upp som gör att man nu har utsikt åt tre väderstreck när man står i rummet. Ett annat stort jobb som gjorts är flytt av en trappa som leder upp till andra våningen.

Den stora salen på våning två har byggts om rejält.

– Vi bestämde att den stora salen skulle återuppstå i mitten av huset och runt detta skulle fyra rum finnas.

I stora salen hade nämligen ett tvättrum byggts längs ena väggen under tiden som herrgården fungerade som barnkoloni. Dessutom flyttades nu väggarna till två stora sovsalar som hade tagit utrymme i stora salen på varsin sida av tvättrummet. Detta så att salen kunde återfå sin ursprungliga form.

Även herrgårdens två flygelbyggnader har restaurerats.

Byggnadsvårdsinsatserna och måleriarbetena har gjorts, så långt det varit möjligt, med gamla metoder, med återvunnet material och med respekt och i samklang med fastigheternas ålder och karaktär. Länsantikvarien har också konsulterats i renoveringsarbetet.

– En bra sak var att det hade gjorts minimala ändringar på utsidan av herrgården. Den unika lockbrädspanelen var kvar på huvudbyggnadens utsida och vi målade bara om huset i ursprungsfärgen gult, säger Erik.

Herrgården uppfördes år 1846. Dock finns det även nybyggen på gården, bland annat ett lusthus och en tankesmedja. Givetvis byggda för att passa in i helhetsintrycket på gården.

– Lusthuset är byggt med inspiration från Ebba Brahes lusthus i Bockhammar där hon bodde på 1600-talet tillsammans med riksmarsken Jacob De la Gardie, säger Erik.

Lusthuset är åttakantigt och försett med ett kupoltak i 1600-talsstil. I lusthuset finns dessutom fyra större konstverk som illustrerar den lokala bergsmanshistoriken.

I andra änden av gården finns tankesmedjan. Här fanns husgrunden kvar från en nedbrunnen smedja som byggdes upp igen, nu som en plats för avskildhet och stillhet, en tankesmedja.

Det har varit mycket detektivarbete under renoveringarna. Det hade inte funnits ursprungliga ritningar utan för Erik och Birgitta gällde det istället att skaffa sig kunskaper på annat sätt hur bergsmansgårdarna byggdes rent allmänt vid mitten av 1800-talet. Dessa kunskaper inhämtades genom att helt enkelt prata med folk som bodde på bergsmansgårdar och be om att få komma in och titta i deras hus.

I snart 30 år har nu Erik och Birgitta bott i Skrekarhytte Herrgård.

– Nu handlar det mest om att hålla fastigheterna i skick. Och givetvis om att bara njuta av det vi har också, säger Birgitta.

Men Erik har förstås ett nytt projekt på gång på gården, en köksträdgård.

– Ja, köksträdgården är det senaste jag har börjat med. Nu handlar det bara om att jag ska få det att växa ordentligt där också, säger Erik och ler.

Motiveringen till Hembygdsföreningen Noraskogs Byggnadsvårdspris 2019 till Skrekarhytte Herrgård och Birgitta och Erik Borg: "På Skekarhytte Herrgård har man under många år på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat med att bevara och återskapa huvudbyggnaden och flyglarnas ursprungliga karaktär från 1846. Huvudbyggnaden har en väl bevarad äldre fasad i ockragult och en vacker entré. Man har i stort återskapat den ursprungliga rumsindelningen och den äldre interiören. Speciell omsorg har lagts ned på hallen med rundgarderober och marmorering. Allt arbete har utförts mycket väl med äldre, beprövade tekniker avseende material och metoder. Samtliga byggnader på bergsmansgården är väl underhållna. Gården är vackert belägen på en höjd omgiven av ett öppet kulturlandskap."

Byggnadsvårdspriset delades ut i samband med nationaldagsfirandet i Nora.