Janne Schaffer hyllar Björn J:son Lindh – ger minneskonsert i Nora: ”Vi spelade ihop av och till under sammanlagt 43 år”

Björn J:son Lindh skulle ha fyllt 75 år den 25 oktober i år. Därför ger nu Janne Schaffer med medmusikanter tre konserter för att hylla minnet av sin forne kollega. Den 18 augusti uppträder han i Nora kyrka.

– Den sista konserten jag gjorde med Björn var i Nora kyrka den 14 juli 2013. Det var knökfullt, han var sjuk då och jag sa till Björn att överskottet ska gå till Björn J:sons stipendium.

Björn J:son Lindh-stipendiet i Nora Kommun initierades samma år, 2013. Enligt Björns egen önskan delas stipendiet ut årligen vid julkonserten "Vi Sjunger in Julen" i Nora kyrka och går till en ung instrumentalmusiker i Nora kommun.

– Sedan, efter hans bortgång, gav vi tre minneskonserter, bland annat i Berwaldhallen, och fick in 200 000 kronor till det rikstäckande stipendiet som delas ut en gång per år, säger Janne.

Det rikstäckande stipendiet delas sedan 2015 ut på den traditionella julkonserten som Björn och Janne haft i Stockholm tillsammans sedan 1993 och som Janne fortfarande håller vid liv.

Konserten i Nora kyrka kommer att bjuda på Björns J:son Lindhs kompositioner och verk, men även annat örongodis, bland annat en gammal eurovisionsklassiker.

– Det blir inte bara Björns låtar. Han var med och spelade på mina och Ted Gärdestads låtar också. I år är det 40 år sedan Björn hjälpte Ted att arrangera "Satellit". Jag var med och spelade den 1979 i Israel också, så den låten ska vi spela, säger Janne Schaffer.

I Nora kommer Peter Ljung att spela keyboard och Tobias Ågren att sjunga.

– Jag brukar variera vokalist, Tobias Ågren är med och sjunger i Nora, det är jättekul, säger Janne som avslöjar att en helt ny låt ska framföras.

– Vi ska spela en låt som aldrig spelats in. Jag skrivit en låt som heter "Sommarpsalm". Det var meningen att Sven-Bertil Taube skulle sjungit in den men han läste in en dikt till den istället. Py Bäckman har skrivit den nya texten som Tobias ska framföra, säger Janne.

Varvat med musiken blir det även berättelser och anekdoter om Björns och Jannes tid tillsammans. Björn kom att bli en av Jannes allra bästa vänner sedan tidigt 70-tal.

– Jag hörde honom spela på Gyllene cirkeln i Stockholm och 1973 gjorde vi vårt första album. Vi spelade ihop i olika konstellationer av och till under sammanlagt 43 år, säger Janne.

1973 bildades också jazz-, funk-, progg- och rockgruppen "Hörselmat" där originalmedlemmarna, förutom Björn, bestod av Janne Schaffer, Ola Brunkert, Stefan Brolund och även Peter Ljung, som medverkar i två av minneskonserterna.

Sommaren 2015 släppte det Umeåbaserade bryggeriet Bryggverket ett öl som kallades "Janne Shuffle Lager – bryggd till tonerna av Janne Schaffer”

– Jag gick med på det på ett villkor. Att Lasse Åberg skulle designa etiketten, och att överskottet går till J:son Lindhstipendiet, säger Janne.

Janne Schaffer är också aktuell med en dokumentärfilm, där Björn J:son Lindh medverkar.

– Det har gjorts en norsk dokumentär om en av mina tidiga plattor, "Earmeal", som jag spelade in i Hollywood. Dokumentären handlar om hur det gick till när den spelades in. Björn var med på den plattan också. Dokumentären har visats två gånger i Norge redan och ska premiärvisas på Nalen i Stockholm den 29 september, då jag ska spela live efteråt.

Janne Schaffer och hans medmusikanter ger tre konserter till Björn J:son Lindhs minne:

Rackstadmuseet i Arvika 16 augusti 2019. Nora kyrka den 18 augusti och Västerås konserthus den 26 oktober med Västerås Sinfonietta.