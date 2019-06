Jazz i Nora kyrka med Isabella Lundgren och Peter Asplund

Duon är intimt förknippade med den amerikanska sångboken, jazz, dynamik, drama och klassisk underhållning. Med föreställningen "Something to live for" tas publiken med på en resa fylld med allt från andlöst gripande balladtolkningar och eftertänksamma resonemang om livet, till rykande, het och energifyllt sväng och en stor skopa humor.

Isabella och Peter backas upp av pianisten Claes Crona, basisten Mattias Svensson och trumslagaren Johan Löfcrantz Ramsay

Förköp sker via Sandbergs Bosättningsaffär. Eventuellt kvarvarande biljetter säljes 1 timme före konserten i kyrkan. Klockan 19 startar konserten.