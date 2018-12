Noras VA-taxa höjs med fem procent – kritiken skarp: ”Underlaget är fullständigt obegripligt”

Och det är framförallt underlaget de vänder sig emot. Det går ju inte att förstå varför taxan höjs med fem procent, menar Jan Larsson (MP).

– Förslaget till VA-taxa är fullständigt obegripligt. Det finns helt enkelt inget vettigt underlag, säger han.

Det finns inte på kartan. Då skulle jag ju göra mig skyldigt till lagbrott.

– Jag kan inte ställa mig bakom ett sånt här beslut, när jag inte har något underlag alls. Det finns inte på kartan. Då skulle jag ju göra mig skyldigt till lagbrott. När jag kommer ut på stan och någon frågar ”Varför har ni höjt taxorna med fem procent?” så vill jag inte stå och säga ”Det vet jag inte”.

Rutger Ahlbeck (NP) håller med.

– Det är inte ett beslutsunderlag jag kan ställa mig bakom, säger han.

Förslaget till höjning kommer från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB). SSB har informerat om det i en lägre kommunal instans, kommunstyrelsen. Men där finns långt ifrån alla politiker med. Pia-Maria Johansson (LPO) vill skicka tillbaka frågan på återremiss. Men det hjälpte inte, rösträkningen slutade 24-7 för att klubba igenom höjningen.

Enligt SBB får taxan för den fasta avgiften för flerbostadshus, industri- och övriga fastigheter en större höjning än taxan för villor. En normalvilla som förbrukar 150 kubikmeter per år får en höjning med 191 kronor per år inklusive moms. Totalpris efter höjning blir 6 991 kronor per år.

Anläggningstaxan höjs med tre procent. Priset för en normalvilla som ansluter sig till det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten blir 143 724 kronor, en höjning med 4 158 kronor.