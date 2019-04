Tom Rymoen (M) om socialsekreterarnas brev till politikerna: "Nu måste vi göra en helhetsbedömning av verksamheten"

Socialsekreterarna i Nora har i brevet larmat om sin arbetssituation med en hög arbetsbelastning. Ärendemängden har ökat och bemanningen räcker inte till. Socialsekreterarna vill nu se en handlingsplan och anser att ytterligare fyra socialsekreterare behöver anställas.

– Det är betydelsefullt att vi får in de här synpunkterna från våra medarbetare. Nu måste vi göra en helhetsbedömning av verksamheten. Vi vill nu även få in verksamhetsledningens bedömning av situationen och det ska vi få till socialutskottet nästa vecka. Innan verksamhetens ledning har lämnat in sin bedömning av situationen så vore det fel av mig att yttra mig mer i denna fråga, säger Tom Rymoen.

– Det är en resursfråga och nu vill vi få in ett underlag för hur vi ska fördela våra resurser. Och om verksamheten sedan säger att det här behöver vi göra men att vi inte kan det utan X resurser, så är det ett ställningstagande som vi ska göra då. Efter att vi fått in även verksamhetsledningens bedömning av situationen.