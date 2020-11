Nora kyrkas ungdomskör ger allt på söndag: ”Den bästa konserten någonsin”

Sådär en dryg vecka innan på en repetition så var namnet på konserten längst upp på affischerna – Ungdomskonsert.

Ska den bara heta det?

– Nej, Bästa konserten någonsin, säger Agnes Vaahto och Sofia Vilhelmson.

Sammanfattningsvis så är det körsång, solister, grupper samt dans konserten är uppbyggd av.

Körinslagen är Without You av Avicci/Tim Bergling och Hey Brother. Båda med slagverksprogrammeringar. Marie Nilsson och Benny Anderssons Älska mig, Only time av Enya samt tro av Marie Fredriksson.

– Jag, Alfred Stenegård Norr och Anton Hellberg ska framföra ett stycke som Alfred skrivet, säger Lovisa Carlsson.

Det blir sång, gitarr och piano.

– Låten handlar om att släppa taget, säger Alfred.

Det var meningen att konserten skulle ha hållits tidigt i våras men som så mycket annat så blev det en halvhalt. Nu blir det en corona-anpassad variant.

Åhörare och åskådare till konserten söndag den 8 november kan beställa och hämta biljetter i förväg i Kyrkboden. Coronatiderna kräver denna procedur för att föreställningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Körmedlemmarna har skrivit budskap på en lapp och dessa vill Maria J:son Lindh Nordenmalm, pianist och körens dirigent att körsångarna läser upp. Hon frågar vem som vill. Det är tyst länge, sedan är i stort sett alla frivilliga.

– Det är så härligt med denna kör. Det är så många som vill så mycket, säger Marie.

Under en av de sista repetitionerna fanns grejor som inte var helt klara. Exempelvis vilket stycke som Vendela Mickelstrand ska framföra på harpa.

– Jag har två som jag förberett, men det är inte helt klart än vilket jag väljer, säger hon.

Nora kyrkas ungdomskör

Kören startades 1996 av Marie J:son Lindh Nordenmalm. Idag består kören av ett drygt 20-tal medlemmar. Repertoaren är klassisk musik och gospel, musikalmusik och visor.

Nora kyrkas ungdomskör medverkar vid gudstjänster och mässor samt konserter. Den har vid ett flertal tillfällen varit med i TV och i musikaliska sammanhang med kända artister. Cyndee Peters, Björn J:son Lindh och Janne Schaffer är några av dessa.