Nora Lucia i Lions regi ställs in - kyrkan planerar dock för digitalt luciafirande

– Vi har inte bestämt något definitivt ännu, men vi jobbar för att på något vis kunna bjuda på lucia-stämning den 13 december i år också, trots de förhållanden som råder just nu i världen med corona, säger Marie.

I samband med första advent lades musik och predikan ut från församlingens aktiviteter på församlingens nya Youtube-kanal.

– Förhoppningen är att vi till lucia ska kunna bjuda på luciasång framförd av medlemmar från ungdomskören via Youtube-kanalen, säger Marie.

Nu till helgen skulle dessutom en julmarknadskonsert ha getts enligt tidigare plan. Den är inställd. Även här undersöks möjligheten att göra någon form av digitalt musikframträdande istället.

– Något som är klart är dock att Sveriges Radio kommer till Nora kyrka den 19 december för att göra en inspelning som ska sändas den 20 december i P1. En gudstjänst med många musikinslag, berättar Marie.

Medverkar i radioinspelningen gör då Nora kyrkokör, Bergslagens brassensemble, organisten Jörgen Engström samt Marie som körledare och dirigent.

– Bland annat ska vi uruppföra beställningsverket "Salig du och högt benådad" av Agneta Sköld samt framföra "Ave Maria" av Steven Hansen, vilket också är ett nyskrivet verk, berättar Marie.

Dessutom ska Nora kyrkokör sjunga "Advent" av Nora-organisten Axel Hambraeus och "The Lord bless you and keep you" av John Rutter.

– Sveriges Radio har uttryckt att man ville spela in i Nora med kyrkokör med musiker och det känns väldigt hedrande, säger Marie.

Just nu ska inte fler än åtta personer vistas i kyrkolokalen samtidigt. Därför ska radioinspelningen delas upp i olika omgångar med några få personer åt gången. Sedan redigeras alla inspelningar samman.

Klockan 11.03 söndag den 20 december sänds musikgudstjänsten från Nora kyrka i SR P1.