Noraborna behöver sin konstfrusna isbana

Den gångna vintern har varit kall och relativt snörik. Norasjön var frusen för första gången på fem år vilket Noraborna utnyttjat för skridsko- och skidåkning och promenader runt Alntorpsö. Spolning av is skett på flera platser, bland annat av den tidigare bandybanan. Antalet Norabor som använt dessa isar har varit stort. Detta tyder på att det finns ett stort intresse för fritidsaktiviteter för barn och ungdom. De fem åren innan har vintrarna varit varma, snöfattiga och ingen is har funnits. Det är därför svårt att förstå hur beslutsfattarna i Nora tänkt, när man beslutat att avveckla isbanan på Karlsäng. Investeringen i den konstfrusna isbanan uppgår till cirka 8 miljoner SEK – en investering som man nu skrotar! Anläggningen är fortfarande intakt och skulle kunna användas för en driftskostnad på ungefär 1 miljon SEK per år. Vad har de spolade isbanorna under den gångna vintern kostat? En mild vinter finns inte ens den möjligheten.

Det vore intressant att veta vilka aktiviteter Noraborna önskar sig i den enkät som kommunen bett oss fylla i? Föräldrar, elever och framför allt skolorna borde ställa krav på kommunen, låt oss behålla en konstfrusen isbana centralt i Nora. Beslutsfattare, tänk om behåll isbanan!

Skulle inte fotbollsplanen med konstgräs anläggas vid Hagby? Är det inte därför kommunen investerar så många miljoner i omklädningsrum vid NEH-hallen? Är marken vid Karlsäng lämplig för konstgräsplan?

På kommunens hemsida kan man läsa följande:

Nora är regionens mest attraktiva boendekommun med 13 000 invånare år 2030. Noras invånare har en rik tillgång till kulturutbud, fritidsaktiviteter och naturupplevelser.

Stå upp för detta!

Göran Skoglund

Svenerik Nykvist

Tomas Bäckman

Niklas Sjölander