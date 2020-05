Noras svek mot bandyn

Jag är revisor i Nitro/Nora BS och var revisor även i Karlsängs IP AB som försattes i konkurs under vintern på egen begäran. Vi revisorer har under flera år drivit en löpande förvaltningsrevision vilket bland annat inneburit att vi haft ett otal sittningar med företrädare för styrelserna löpande för att sätta oss in i situationer och problem.

I samband med konkursen bröts strömmen till isbanan. Isbanan är dock intakt och vrider man om strömbrytaren kan återigen is frysas. Konkursförvaltaren försöker sälja ut anläggningen intakt till kommunen. Alternativet är att konkursförvaltaren säljer delar av anläggningen som reservdelar till andra anläggningar och sedan lämnar det som blir kvar till markägaren. Markägaren riskerar alltså att få en icke fungerande anläggning att ta hand om och därmed kostnader för nedmontering och återställande av marken. Det är konkursförvaltarens beslut som gäller vilken väg han önskar gå. Kommunen har inget inflytande på förvaltarens beslut.

Jag har hört ledande politiker i Nora framföra helt felaktiga fakta om bandyplanen.

Med stor förvåning läser man i NA 14/5 att kommunens majoritet önskar lägga ner bandyn i Nora och i stället etablera bland annat en fotbollsplan på marken. Bandyn är en av Noras äldsta lagidrotter och Nora har historiskt en stark bandykultur. För inte så många år sedan gick NitroNora upp i allsvenskan, som man sedan var tvungen att avstå på grund av ekonomiska svårigheter. Ett bandylag i allsvenskan hade förmodligen bidragit till en positiv marknadsföring av hela Nora.

Jag har hört ledande politiker i Nora framföra helt felaktiga fakta om bandyplanen. Man frågar ju sig om detta sker av illvilja eller okunskap. Tydligen anser sig majoriteten ha rätt att avgöra vilka idrotter som skall utövas i kommunen.

Av tidningsartikeln framgår att man hoppas bandyföreningen ändå ska hitta möjlighet att fortsätta utöva sin sport. Även detta är okunnigt uttalande. Föreningen var en stor fordringsägare i aktiebolagets konkurs och är väl den största enskilda förloraren genom att alla fordringar på aktiebolaget i årets bokslut skrivits av vilket gjort att föreningen uppvisar en mycket stor förlust, vilket i sin tur begränsar föreningen starkt att ta nya kostnader. Med andra ord en kraftigt sargad förening.

Man kommer säkert att skylla på kommunens dåliga ekonomi men man har råd att långtidshyra ett allaktivitetshus för marginalidrott till helt vansinnig hyra.

Med ett kommunalt beslut i linje med majoritetens önskningar innebär att kommunen tar beslut om att bandyn skall avvecklas i Nora till förmån för bland annat fotbollen.

Man kommer säkert att skylla på kommunens dåliga ekonomi men man har råd att långtidshyra ett allaktivitetshus för marginalidrott till helt vansinnig hyra.

Antik- och samlarmässan i Nora är en av landets största mässor i sitt slag. Den är mycket publikdragande till Nora och är bra även för Noras handel. Vad händer med den? Kommer den att vara kvar i Nora eller flytta till annan kommun? Beslutet ligger i vilket fall inte hos Nora kommun.

Efter flera mandatperioder som ordförande i Nora kommunrevision har jag viss inblick i kommunallag, kommunal beslutsgång och kommunekonomi.

Göran Skoglund

Nora