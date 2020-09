Nordin Gerzic avslöjar – då tas beslutet om framtiden i ÖSK: ”Jag tror att det kan komma då”

Nordin Gerzics kontrakt med ÖSK går ut i vinter och den här säsongen kan alltså bli den sista för lagkaptenen som fyller 38 år nästa år. Gerzic avslöjar nu att ett beslut om hans fotbollsframtid kommer att komma under den närmaste tiden.

Kanske till och med under den kommande veckan.

– Jag skulle nog kunna tro att det gör det. Utan att veta hundra så tror jag det. Vi får helt enkelt se hur det blir. Jag tycker att fotboll fortfarande är roligt och jag har motivation. Men vi får se vart det landar, säger Nordin Gerzic efter Sirius-matchen.

Han och ÖSK-ledningen har suttit ner och förhandlat om framtiden den senaste tiden. Och Nordin Gerzic menar att ett beslut nu är nära.

Du är 37 år nu, hinner du fylla 38 år som allsvensk fotbollsspelare?

– Vi får se hur det blir. Vi har redan pratat en del och ska sätta oss ner igen under veckan och prata mer. Men det är nog inte helt omöjligt.

Jag tror att Axel (Kjäll) och resten av gänget tycker att det fortfarande är så.

För någon vecka sedan sa du till GFÖ-podden att du värderade det till åtta av tio att du ska spela nästa år?

– Ja, som det känns så är det så. Jag känner att jag fortfarande bidrar. Det är det viktigaste för mig, att jag bidrar och att jag utvecklas både på och utanför planen. Jag tror att Axel (Kjäll) och resten av gänget tycker att det fortfarande är så. Om motivationen är där som den är så är det inte läge att lägga av, säger Nordin Gerzic.

Tidigare har han sagt att han vill hålla på tills han är 40 år gammal.

– De säger att man ska sluta på topp. Jag vill sluta när jag inte kan spela mer för jag älskar fotboll.

Är det spel ÖSK eller inget som gäller för dig?

– Man ska aldrig säga aldrig men jag skulle säga att det är ÖSK eller ingenting.

Ligger beslutet i dina händer eller klubbens?

– Det ligger nog i bådas. Utan att säga vad de tycker så är jag övertygad att de är nöjda med vad jag har gjort utanför planen och på planen den senaste tiden.

Nordin Gerzic startade säsongen trögt. Men under hösten har den gamle mittfältaren varvat upp och mot IFK Norrköping, Malmö FF och Östersund tillhörde han lagets bästa spelare. Veteranen menar att det täta matchandet under coronasommaren var negativ för honom. Och att den hälskada som han ådrog sig i inledningen av allsvenskan också spelade in i säsongsinledningens problem.

Då blev det stress att komma tillbaka och jag spelade halvskadade och kunde inte ge mig själv chansen

– Coronauppehållet kom inte i en bra period för mig och så blev jag skadad när vi skulle igång med allsvenskan. Då blev det stress att komma tillbaka och jag spelade halvskadade och kunde inte ge mig själv chansen och det var match efter match efter match. Jag blev nedtränad, säger Nordin Gerzic.

Nu är spelschemat normalt igen. Efter matchen mot Sirius är det en vecka tills ÖSK möter Elfsborg nästa lördag.

– Nu när det är fler dagar mellan så hinner man få tillbaka det man har jobbat med men inte fått ut. Det ger resultat nu.

Det tar lite längre tid att återhämta sig när man blir äldre?

– Det är så. Även om jag har en väldigt bra kropp för att vara 37 år gammal så är det så att spelare som är 22 år känner av det när det blir tre matcher i veckan. Och det är klart att jag också känner av det. Jag behöver någon dag extra. När det är fem dagar emellan så är det noll problem.