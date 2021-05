Nordin Gerzic firades i rekordmatchen: ”Så stort så det finns inte” • Försvarar Axel Kjäll efter nya förlusten

Lite för tystlåtet i pandemitider, och i skuggan av ännu en förlust för ÖSK. Men Nordin Gerzic firades ändå under måndagen, när han blev historisk med sina 313 allsvenska matcher i den svartvita tröjan.

Banderoller och blommor före avspark, sång under matchen och så ännu mer blommor efter slutsignalen. Nordin Gerzic är lite tagen av situationen.

– Inför matchen var det lite jobbigt, jag kunde inte riktigt hitta min normala avslappning före matchen, säger Gerzic till NA.

– Börjar man tänka egentligen vad det här innebär, så har jag varit i den här klubben sedan jag var tio, elva år. Att få göra såhär många matcher på den här nivån. Det är klart att det är sjukt, jag kan inte greppa det riktigt. Det är så stort så att det finns inte. Jag vet inte hur jag ska ta det riktigt, förutom att jag känner en väldigt stor stolthet och tacksamhet mot lagkamrater genom alla år, tränare, klubben, supportrar. Utan dom hade jag inte stått här.

Jag ska fira det här rekordet med sonen och frugan imorgon.

Det var Thomas Andersson som fick se sig omsprungen av Gerzic, med sina 312 allsvenska matcher för ÖSK.

– Imorgon ska jag fira med familjen. Det är tråkigt att vi inte vann idag, då hade det varit ännu roligare. Men jag ska i alla fall fira det här rekordet med sonen och frugan imorgon, säger Gerzic.

Rekordmatchen blev också en förlustmatch. Det var den sista allsvenska matchen inför EM-uppehållet, och ÖSK föll med 2-1 mot regerande mästarna Malmö FF.

Gästerna chockade ÖSK direkt, och gjorde 1-0 redan i matchens tredje minut. Det var Adi Nalic som trollade bort Michael Almebäck, och kunde sätta ledningsmålet från yttre delen av straffområdet.

– Vi startar väldigt dåligt, och släpper in ett mål direkt. Sen har vi en dålig period en stund, men repar mod och börjar vaska fram lite chanser. Vi hade en tydlig matchplan där vi missar lite, även om vissa bollar är bra och vi är nära hela tiden, säger Gerzic.

I den andra halvleken skulle ÖSK kvittera. Deniz Hümmet stack upp med 1-1-målet i matchens 64:e minut på ett fint inspel från Hussein Ali.

Men Malmö kom igen – genom Erdal Rakip satt 2-1 efter ett skott från straffområdeslinjen, som gick in precis intill stolproten.

– I andra halvlek började vi också dåligt, men får in en kvittering och får ett gäng lägen. Sen släpper vi in ett mål som är dåligt av oss. Men över 90 minuter känns det som att det är en rätt så bra match. Sett till hela matchen är det nog vår bästa prestation, säger Gerzic.

Som ändå tycker att matchen kändes jämn.

– Malmö vinner, men jag vet inte hur rättvist det är. Det kändes som att vi hade bra koll på grejerna Visst, vi ska kunna skapa fler lägen. Men vi är ändå mycket på deras planhalva och spelar, och ställer till med oreda i deras försvar. Med lite mer kvalitet och kyla hade vi kunnat vinna.

Det har varit en del svaga prestationer under våren. Vad är problemet?

– Det är dom individuella prestationerna som inte varit tillräckligt bra. Där har det brustit. När vi tränar är det extremt bra men när det kommer till match låser det sig för några. Många uttrycker sig dåligt om tränarna, men jag tycker inte det är det som är problemet utan många spelare har haft sämre prestationer.

Det skulle vara väldigt tråkigt om Axel klev av.

Har ni pratat inom laget om det, att alla måste snäppa upp sitt eget?

– Definitivt. Om det är en dålig tränare och det ser ut som i första halvlek mot Häcken... Det är ju spelarna som höjer sig i andra halvlek när vi vänder den matchen, det är inte tränaren. När folk misslyckas är det absolut Axel till stor del, men det är också mitt ansvar att pusha och ge mod till de andra spelarna. Inte krävt tillräckligt mycket.

Det har pratats mycket om Axel Kjäll och hans roll under de senaste månaderna. Envisa uppgifter menar att Kjäll är på väg att ta ett kliv över med båda fötterna i sportchefsjobbet. Istället ska en ny tränare komma in, och axla den delen av Kjälls arbetsuppgifter.

Så sent som under helgen skrev Sportexpressen att man ligger nära en lösning, och kan presentera en ny tränare redan under den här veckan.

– Jag tycker att Axel är en väldigt bra tränare med väldigt bra idéer. Jag står bakom Axel till hundra procent, han är en bra tränare och en bra person att ha i den här klubben. Det skulle vara väldigt tråkigt om han klev av, säger Gerzic.

Allsvenskan går nu på EM-uppehåll, och drar igång igen den 3 juli. ÖSK spelar sin första match måndagen 5 juli, borta mot Djurgårdens IF som just nu leder serien.