NOSTALGI ► Vad stod det i NA för 50 år sedan? ► Häng med Heléne Berzelius till april 1970!

1 april 1970: ”Indisk stare blir artist”

Denna dag berättade NA historien om Märta Holmberg i Kumla, och hennes indiska stare Jocke.

”Det var förra året jag kom på att jag skulle skaffa mig en fågel, och åkte därför in till en zoologisk affär i Örebro och hittade Jocke. Då kunde han inte säga många ord, bara några enstaka uttryck som en papegoja som fanns i affären hade lärt honom.”

Så berättade ”fröken Holmberg” för NA – jo, hon omnämndes faktiskt så eftersom det där med titlar fortfarande användes flitigt för 50 år sedan.

Hur som helst måtte Märta Holmberg ha varit en fantastisk tränare, för så här nåt år senare hade Jockes repertoar utökats rejält. Så till den milda grad att ett framträdande snart skulle äga rum. Det var Solbacka ålderdomshem i Kumla som hade ett annorlunda besök att vänta.

6 april 1970: ”Pippi trots allt”

Det hade vankats finbesök i Örebro, av skådespelerskan Inger Nilsson som deltagit i en vårmodeuppvisning.

”Hon var bara Inger Nilsson – filmbolaget har sagt ifrån att hon inte får vara Pippi utanför vita duken", skrev NA:s utsände.

Vid tillfället var Inger Nilsson tio år, men skulle fylla elva en månad senare. Ett år tidigare hade tv-serien Pippi Långstrump haft premiär, och intresset för att se Inger Nilsson var stort.

”Barnen jublade och mammorna fick något drömskt filmstjärnelängtande i blicken”, stod att läsa i NA denna dag.

7 april 1970: ”Bussförare 'besökte' Norafru – och tog bussen med sig in!”

Det kunde ha gått riktigt illa, men när en buss kraschade rätt in i Meri Maria Kivimäkis vardagsrum hemma i Nora måtte skyddsänglarna ha varit snabba. Det hela slutade nämligen med enbart materiella skador.

”Jag satt i vardagsrummet och läste min tidning”, berättade Meri Maria Kivimäki för NA.

”Ute snöade det fruktansvärt, och plötsligt stötte det till i hela huset. Vid rummets södra fönster hade bussen då trängt in med fronten.”

Händelsen utspelade sig på adressen Rådmansgatan 44 i Nora, och enligt artikeln var det en skolbuss som tvingats väja på grund av en mötande bilist på fel sida av vägen. Ingen skugga på den stackars busschauffören med andra ord.

Det konstaterades också det inte var första gången en sådan här olycka inträffat i fastigheten. Flera år tidigare hade en personbil farit rakt in i väggen i norra delen av huset.

8 april 1970: ”Säkert vårtecken mitt i snön – årets bilar!”

Vad kostade en sprillans ny bil våren 1970? Det fick man veta när man läste NA denna dag. På fyra sidor presenterades de viktigaste bilmodellerna på den svenska marknaden, och för att lättare hitta rätt hade modellerna delats in i olika priskategorier.

Som exempel kan nämnas att man våren 1970 kunde köpa en Volkswagen 1300 för 13.895 kronor, en Saab V4 Sedan för 16.700 kronor och en Volvo Amazon B20 A för 18.500 kronor.

Bland de dyrare märkena kan nämnas att en Ford Mustang kostade 28.000 kronor, medan man fick ge 39.795 kronor för en Porsche 911 T. Ville man ha en Merzedes Benz 600 fick man hosta upp 111 000 kronor.

10 april 1970: ”Vinön hotas av isolering”

Våren 1970 liknade inte våren 2020. Snön föll djup, och i Hjälmaren låg Vinöfärjan fast i isens grepp.

”Jag tror isen ligger till början av maj i år”, konstaterade postombudet Karl Larsson som klarade av transporten till fastlandet med hjälp av en hyrd snöskoter.

Den forna vintervägen gick inte att använda, och Vinöborna hotades av isolering.

”Vi får ladda upp på hösten”, berättade affärsföreståndaren Birgit Gustavsson.

”Färskvarorna får vi hjälp med av postköraren på skotern.”

17 april 1970: ”Det blir tidning och tåg även i år!”

För de aningen äldre läsarna är "In Statu-tåget" ett välkänt begrepp. In Statu Nascendi var namnet på den förening på Rudbecksskolan, tidigare ”Teknis”, i Örebro, som första maj varje år arrangerade den parad som drog mängder av åskådare till stadens gator. Alla ville se de utsmyckade fordonen, och bevittna vilka av årets nyhetshändelser det skulle göras parodi kring.

1969 hade tanken på att låta Örebroteknisternas In Statu-förening gå i graven, men denna dag kunde NA meddela att den skulle leva vidare. Därmed skulle såväl In Statu-tåg som In Statu-tidningen fortsätta att roa och irritera.

Föreningen lades ner 2003, och blev nästan 100 år. Under sju decennier var In Statu-tåget ett av Örebros säkraste vårtecken.

20 april 1970: ”Åttabarnsfamilj hemlös vid brand”

Denna dag träffade NA örebroaren Astor Eriksson och hans åtta barn efter att deras hus på Södermalmsallén 26 B brunnit ner. Lyckligtvis kom ingen till skada, men av familjens hem återstod ingenting.

”Jag ska gå upp till stiftelsen hyresbostäder i morgon så får vi nog snart ett hem igen”, hoppades pappa Astor.

Alltmedan hans hustru Dagmar befann sig på BB på dåvarande Regionsjukhuset för att föda parets nionde barn.

22 april 1970: ”Karlslunds IF fyller femtio år”

Den 27 april 1920 bildades Karlslunds Idrottsförening i Örebro, och i april 1970 satsade NA på en rejäl titt i backspegeln. Bland annat uppmärksammades två brödrapar vars insatser betytt mycket:

Harry Johansson var en av de som var med från början och hans bror Martin Johansson var föreningens förste ordförande.

I fokus sattes också Karl-Ivar Rosén, som sågs som fotbollens starke man genom tiderna, samt hans bror Gustaf Rosén, som i april 1970 var ordförande i Karlslunds IF.

Med tanke på att detta är en 50-årig tillbakablick är det inte svårt att räkna ut att det i år är dags för Karlslunds IF att fylla 100 år!

25 april 1970: ”Bakom verket: Annalisa Forssberger”

Om du nån gång varit i Mellringe i västra delen av Örebro, kanske du sett att där finns en gata som heter Annalisa Forssbergers väg? Möjligen har du då också funderat över denna Annalisa Forssberger var, vars namn även kunnat beskådas på Örebros stadsbussar.

Under verket "Kvinnan bakom verket" fick NA-läsarna den 25 april 1970 möta den prisade Örebroförfattaren Annalisa Forssberger, med mer än ett 20-tal böcker på sin meritlista. Hon hade också under en period en egen vinjett på NA:s kultursida: ”I fönstret” – där hon från sitt fönster högt upp i Krämaren betraktade örebroarna och världen.

Annalisa Forssberger föddes 1906 och avled 1988.

28 april: Förtvivlade Brevensbor: Rådjur skövlar våra trädgårdar”

Den som någon gång varit i trakterna av Brevens bruk har nog inte missat att en hel del djur trivs där. Något som även konstaterades i NA i april 1970, efter att den snörika vintern fått rådjur och dovhjortar att söka sig in mot bebyggda områden:

”Djuren har en benägenhet att äta allt de kommer över", berättade länsjaktvårdare Bertil Dyrebring vilket de flesta invånare i Brevens bruk kunnat notera.

Fem månader utan barmark hade fått fyrfotingarna att tröttna på den torra födan i skogen, och i stället hade de gett sig in i samhället i jakten på gröna blad.