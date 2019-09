Nu är det digitala läromedlet om Förintelsen klart att användas - läraren Lillemor tillbaka efter redovisning för EU

I många år har Lillemor, som är lärare i historia och religion, engagerat sig i frågor kring Förintelsen, integration och värdegrunder. Hon är utbildad guide för Förintelseplatser kopplade till andra världskriget, hon har i många år arbetat med integrationsprojektet Skola utan Gränser, som numera är nedlagt, och nu jobbar hon i det internationella EU-projektet Eternal Echoes, teach and learn about the Holocaust, Eviga ekon, undervisa och lär om Förintelsen.

Och helgen den 24-25 augusti skedde slutpresentationen av arbetet med Eternal Echoes inför EU som finansierat projektet. Detta skedde i Warszawa.

– Hela konferensen skedde på Polin-museet som är ett museum om judarnas historia i Polen.

Det hölls genomgångar, det diskuterades, det arbetades i olika workshops och det genomfördes föreläsningar. En av föreläsarna var till exempel Christer Mattson från Segerstedt-institutet. Moderator för hela konferensen var den svenska journalisten Willy Silberstein.

Förutom Sverige så ingår Polen, Ungern, Rumänien, Österrike och Litauen i projektet. Varje land har haft ett eget arbetslag och Lillemor har ansvarat för arbetsgruppen med lärare från Sverige. Projektet med att ta fram det digitala läromedlet har skett i två faser varav fas två nu är avslutad.

Är arbetet med Eternal Echoes avslutat nu?

– Nej, det är nu det stora arbetet med att sprida detta läromedel till lärare och elever börjar.

På konferensen i Warszawa deltog cirka 250 personer varav cirka 30 från Sverige, mestadels lärare.

På webbsidan för Eternal Echoes berättar tolv människor som överlevde Förintelsen sitt livs historia. Nio av dessa människor är av judiskt härkomst och tre är romer.

Med de personliga vittnesmålen får offren ansikten och identiteter.

