Nu är maträddarappen i Örebro: ”För kunden blir det en överraskning vad som finns i kassen”

Det var i förra veckan som rörelsen "Too good to go" lanserade sin maträddarapp i Örebro, som den åttonde staden i Sverige och i nuläget finns matställen i 15 länder anslutna. Allt började i Danmark 2016.

– Grundarna var på middag på en konferens och insåg hur mycket av maten som skulle slängas. Där föddes idén till den här appen. För det är så att en tredjedel av all mat i världen slängs. Och närmare 50 procent av all frukt och grönt, berättar Åsa Sandberg som är matexpert på Too good to go.

Det här ville de alltså råda bot på. Appen fungerar som så att restauranger, kaféer och matbutiker som registrerat sig ser över vad de har för mat- eller bakverk över dag för dag.

– Mot slutet av dagen lägger de det i en kasse, istället för i papperskorgen. Sedan kan kunderna som laddat ner appen scrolla igenom flödet, reservera en kasse från önskat ställe, betala i appen och komma förbi restaurangen på en utsatt tid och hämta den mot uppvisande av kvitto, säger Åsa.

Det finns inget krav på vad en kasse ska innehålla. Man lägger helt enkelt ner det som blir över. Kunden betalar sedan ungefär en tredjedel motsvarande påsens värde.

– För kunden blir det en överraskning vad som finns i kassen. Det är väldigt roligt, säger Åsa Sandberg och fortsätter:

– Det finns också en charm i att upptäcka nya ställen. Jag själv har upptäckt flera nya ställen som jag återkommer till.

Tanken är alltså att matställena istället för att se överbliven mat gå förlorad dels kan bidra till minskat matsvinn, men också få en liten inkomst, om än mest symbolisk, för det som kanske annars hade gått rakt ner i soporna. Samtidigt kan örebroarna få bra mat till reducerat pris och en chans att hjälpa restauranger och kaféer att minska matsvinnet.

I Örebro har i skrivandets stund allt från mataffärer, restauranger, kafeer och konditorier anslutit sig.

– Vi jobbar på att få med större mataffärer och riktar in oss på nationella kedjor, säger Åsa.

Fadi Fansah tog över restaurang Pacos på Järntorget i december.

– För mig är miljön viktig och vi har till exempel bytt våra take away-boxar från plastlådor till kartong, berättar han.

– Jag kom till Sverige från Syrien 2015. Där är det krig, ekonomin är dålig och folk har ingenting. Det gör ont i hjärtat att slänga mat när folk i andra länder svälter. Jag tänker att maten jag kastar kunnat mätta en familj. Så jag sökte på nätet efter alternativ, hittade den här appen och kontaktade dem, berättar han.

Redan tidigare har han arbetat aktivt med att minska matsvinnet och det händer att han ger bort matlådor. Att appen nu kommit till Örebro gläder honom.

– Det känns bra, säger han.

Appen funkar så att man som restaurang lägger in ett grundschema på ett visst antal påsar man tror att man får över per dag. Sedan kan man gå in och lägga till eller dra ifrån efter vad man har över. Tanken är att matställena ska behöva lägga minimalt med tid på det administrativa.

Hälls konditori är ytterligare en Örebroaktör som anslutit sig.

– Innan pandemin sponsrade vi ungdomsidrotten med "svinnbullar". Nu när det dragit ner är det här ett bra alternativ för oss, säger Gabriel Alp, medarbetare på Hälls.

Han gillar att man inte förbinder sig till att bidra med en specifik produkt utan har möjlighet att fylla påsen med det man har, upp till det specifika beloppet som värdet på påsen motsvarar.

– Slänga är inte något man vill göra, då får man hitta lösningar. Det här känns jättebra både för kunden, oss och miljön, säger han.

Too good to go är inte bara en app utan en hel matsvinnsrörelse. I kampen mot matsvinn har de till exempel också lanserat initiativ för att förändra datummärkningar på livsmedel och producerat informationsmaterial till skolor. Under åren ska de ha räddat över 63 miljoner måltider.

Åsa Sandberg började arbeta i företaget för ett år sedan. Hon kommer senast från Coop som projektledare för deras matsvinnsarbete och har jobbat med mat på ett eller annat sätt hela livet.

– Jag har alltid drivits av att minska orättvisor och för mig är matsvinn en gigantisk orättvisa. Hur vi kan slänga så mycket när miljoner svälter? säger hon och fortsätter:

– Vi har tappat respekt för maten när vi inte längre ser hur den produceras. Ta bara en tomat på en tallrik; det har varit ett frö som blivit en planta som någon vårdat och ömmat för, som paketerats och sålts. Eller en kopp kaffe, visste du att den hanteras av ungefär 100 personer innan den serveras?

Åsas tips för att minska matsvinnet:

Planera! Då undviker du överköp som gör att maten hinner bli dålig och måste kastas.

Titta, lukta och smaka! Bäst före datum är en rekommendation och livsmedel håller mycket längre än man tror.

Var kreativ med rester. Använd dem till att skapa nya rätter. Eller har du till exempel lite pasta kvar i en kastrull som inte räcker till en hel middag - ta det som mellanmål!

Lista: Hittills anslutna matställen i Örebro

Paco's Järntorget

Liva Livs

Toot Shami Café

Sindibad

Konditori Västerport

Rosängen

Hälls Konditori (*2)

Pizzeria Diana

Konditori Terazza

Skåne Smörgåsar & Cafe

Restaurang Södra Vattentornet

Lill-Annas Cafe & Butik Vasagatan

Ksara Örebro

Pizzeria Express

Cantina N3

LOKAL Ekologiskt Surdegsbageri

Elite Stora Hotellet Örebro

Restaurant Wongs

La Pizza

Kina Muren

Skybar Svampen

Matöppet Lövstahallen

La Gondola