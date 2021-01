Nu är vaccinationsmottagningen i gång: ”De äldre och deras personal är prio ett just nu”

I tisdags öppnade mottagningen i det kommunala bostadsbolagets Libos tidigare lokal på Banvägen i Lindesberg.

– Vi har hyrt lokalen i ett år. Vi vet inte hur länge vi kommer behöva vara här. Vi hoppas att vi ska kunna vara klara till midsommar med vaccinationerna men det går inte att säga idag.

Kommunerna sköter själva vaccineringen av de boende på äldreboendena. Det arbetet är redan igång. Nu vaccineras den personal som jobbar i dessa verksamheter.

Camilla Lundin är en av dem. Hon jobbar på ett vårdboende i Nora kommun. På torsdagens eftermiddag fick hon sin första vaccinering mot covid-19.

– Det kändes ingenting. Och det känns bra att kunna få ta vaccinet nu. Det har vi väntat på, säger Camilla.

Om fyra veckor ska hon komma tillbaka för en andra dos av vaccinet.

För bemanningen på den nya vaccinationsmottagningen har många pensionerade sjuksköterskor anställts på timbasis.

Sjuksköterskan Ingela Calmervik är en av dem.

– Jag jobbade tidigare som röntgensjuksköterska. Nu har jag avbrutit pensionen och hoppat in och börjat jobba här tillfälligt, berättar hon.

Denna vecka var mottagningen igång i tre dagar, från tisdag till torsdag.

– Det styrs av tillgången på vaccin. Vi jobbar med kort framhållning. Vi vet inte idag hur många doser vaccin vi får nästa vecka och det kommer också att styra hur många människor vi kommer vaccinera och hur vi kommer behöva ha öppet, säger Ann-Christin.

Totalt har 14 bås inretts i lokalerna. Varje bås bemannas av en vaccinator och en registrator. Denna vecka har bara fyra bås varit igång, styrt utifrån tillgången på vaccin.

Nu vaccineras alltså enbart vård- och omsorgspersonal. Inte allmänheten.

– De anställda bokar själva sin tid på 1177 Vårdguiden. Vi lade ut veckans tider i måndags och de tog slut nästan direkt.

Kedjan att hålla vaccinet är komplicerad och det är därför vi i nuläget har vaccinationsmottagningar på så få platser i länet

Hur många som kommer få vaccin nästa vecka vet man inte just nu. Inte heller hur mycket personal som då behöver kallas in. Att ringa in personal är ett uppdrag som platscheferna sköter.

Bambina Bielfeldt Johansson är en av platscheferna på vaccinationsmottagningen.

– De första tre dagarna har flutit på bra och personalen är väldigt positiva och vill hjälpa till och de ser samhällsnyttan i det de gör, berättar Bambina.

Vaccinet körs i kylbil till mottagningen. Där kan sedan vaccinet förvaras i ett kylskåp i högst fem dygn.

– När vi väl blandar till vaccinet måste vi använda det inom fem timmar. Kedjan att hålla vaccinet är komplicerad och det är därför vi i nuläget har vaccinationsmottagningar på så få platser i länet. Vi är rädda om varenda droppe vaccin vi får tillgång till, säger Ann-Christin.

Jobbar i mottagningen gör även värdar samt en läkare.

När allmänheten kommer få tillgång till vaccin är oklart just nu. En preliminär tidsplan finns där människor kommer att erbjudas vaccin utefter ålder och riskgrupp. Först i maj i år beräknas den breda allmänheten, personer över 18 år som inte tillhör riskgrupper, kunna vaccineras.

– Nu är det viktigt att vi håller på prioriteringarna. Vi vaccinerar de som är mest utsatta först och de som arbetar nära dem. Sedan kommer andra grupper erbjudas vaccin framöver, säger Ann-Christin.

De fem mottagningarna som finns i länet där vaccinationerna av vård- och omsorgspersonal har startat finns på Conventum och i Boglundsängen i Örebro, på Esplanaden 1 i Hallsberg, i Transcoms före detta lokaler i Karlskoga och i Libos före detta kontor i Lindesberg.