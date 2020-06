Nu återvänder Ernst till tv-rutan: ”Hoppas pandemin lämnar ett grönt bromsspår”

Den 18 juni är långköraren ”Sommar med Ernst” tillbaka i TV4, men på grund av den pågående coronapandemin ser årets säsong lite annorlunda ut.

Under tidigare säsonger har programmets team under ledning av Ernst Kirchsteiger tagit sig an ett stort renoveringsprojekt, men i år är formatet mer småskaligt. Nu ägnar man sig istället åt ett rum – och ett tema åt gången. I premiäravsnittet handlar det om trädgård och odling, vilket därefter följs av badrum, uteplatser och kök.

Trogna tittare kommer också att känna igen sig i tillbakablickar på tidigare säsongers projekt som dyker upp under seriens gång. Och enligt Ernst Kirchsteiger har det varit kära återseenden – som fört honom närmare tittarna.

– Det var som att titta i ett familjealbum, och jag tror också att tittarna kommer mig närmare här. Ibland när jag har sett tidigare projekt vi har tagit oss an har jag tänkt: "Hur fick vi ihop det?" Men det är fantastiskt att få se alla dessa projekt som vi har gjort tillsammans, säger han.

En effekt av coronapandemin, då många tillbringar mer tid hemma, är att intresset för odling, bakning och allmänt hemmafixande har fått ett uppsving. Och enligt Ernst Kirchsteiger kan också ett program som "Sommar med Ernst" fylla en speciell funktion denna märkliga sommar genom att förmedla tilltro och inspiration till tittarna.

– I oroliga tider tror jag att det är väldigt viktigt med kontinuitet, och i en tid som den vi nu upplever söker människor inspiration på nära håll. Överhuvudtaget tror jag att man blir mer benägen att göra saker som ligger inom en närmre krets, som exempelvis trädgårdsodling och bakning under en tid som känns osäker.

– Och jag vill att människor ska få tilltro till sig själva – att de ska känna att "det här kan jag göra". Det är det mina program är till för – att inspirera människor och få dem att tro på sin egen förmåga, säger Ernst Kirchsteiger, och fortsätter:

– Jag hoppas att den här pandemin har lämnat ett grönt bromsspår när den är över. Att vi då har upptäckt andra sidor i livet – och att de sidorna sen stannar kvar, säger han.

Fakta: "Sommar med Ernst"

Serien har premiär torsdagen den 18 juni på TV4, TV4 Play och C More.

I årets säsong återvänder Ernst Kirchsteiger till huset i Åsbyviken vid Hjälmarens strand.

Programserien sändes första gången 2008.

Anna Grönberg/TT