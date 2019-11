Nu avgörs det – i kväll ska Idol-Freddie ta sig från Örebro till Globen: ”Jag hade inte sökt om jag inte trott på mig själv”

Korridorerna i studion har blivit tommare, kraven har ökat och arbetsbelastningen är tuffare. På fredag är det semifinal i "Idol", där Dao Di Ponziano, Freddie Liljegren och Tusse Chiza tävlar om finalplatserna i Globen.

Juryn har valt ut en låt där artisterna ska få glänsa och en låt där de ska utmanas. Dessutom får deltagarna välja en låt själva som de redan har tolkat i tävlingen.

Sedan är det upp till tittarna.

– Jag har försökt att ta det en vecka i taget, men det är klart, jag hade inte sökt till "Idol" om jag inte hade trott på mig själv, säger Freddie Liljegren, som trots det inte vill ta en finalplats för given.

Tusse Chiza är ännu mer skeptisk till sina chanser.

– Dao och Freddie har accelererat extremt mycket, liksom tagit över scenen som aldrig förr. För min del känns det lite som att det är samma sak varje vecka, jag vet inte vad jag ska göra för att utvecklas.

– Jag har inte gett upp, men jag känner att mina bästa fredagar är bakom mig. Samtidigt försöker jag att njuta av de sista gångerna jag får stå på scenen, säger han.

Den minskade lusten för tävlingen hör ihop med att 17-åringen från Tällberg har drabbats av väldig hemlängtan.

– Man har mått piss vissa dagar. Det känns lite otacksamt att folk röstar mig vidare och sedan mår jag dåligt när jag egentligen ska må som bäst. Det har varit så onaturligt att vara borta från familjen och vännerna, säger Tusse Chiza.

Vad har varit mest lärorikt?

– Hjälpen jag har fått från musikredaktionen att hitta mitt sound. Men som person har jag lärt mig att jag är en småstadskille, berättar han.

Vilka kniper då finalplatserna? Inte heller Dao Di Ponziano vågar tro att hon kommer att befinna sig på Globen-scenen nästa vecka.

– Jag tror definitivt inte att jag har en chans mot Freddie och Tusse, de är grymma, talangfulla, genuina människor som förtjänar att vara i final. Men jag hoppas, och jag kommer att köra arslet av mig för att få chansen till en plats, säger hon.

Efter tävlingen kommer hon, liksom Tusse Chiza, att återvända till skolan.

– Det är bara att ta ett steg tillbaka, andas lite, men också ge tillbaka till alla fina människor, inklusive mina vänner och familj, som har stöttat mig de här veckorna. Jag ska definitivt sitta i studion mycket, säger hon.

– Men vi får se, jobbar jag på heltid kanske jag inte kan gå i skolan, men just nu är det planen.

Fakta: Veckans låtar

► Freddie Liljegren

Eget val: ”Isn’t she lovely” (Stevie Wonder)

Juryns val: Låt att glänsa med – ”Viva la vida” (Coldplay)

Utmaning: ”Astrologen” (Magnus Uggla, Darins version)

► Dao Di Ponziano

Eget val: ”Creep” (Radiohead, Vincint Cannadys version)

Juryns val: Låt att glänsa med – ”Love me like you do” (Ellie Goulding)

Utmaning: ”Ain’t my fault” (Zara Larsson)

► Tusse Chiza

Eget val: ”Human” (Rag’n’Bone Man)

Juryns val: Låt att glänsa med – ”I want you back” (The Jackson 5)

Utmaning: ”Ängeln i rummet” (Eva Dahlgren, Lalehs version)

Sofia Sundström/TT