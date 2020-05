Nu backar chefen om vårdpersonalens ledighet – kan bli tvingade åtgärder: "Kan beordra vår personal att jobba"

Men han tillägger också att regionen ska göra vad den kan för att lösa det utan den tvingande åtgärden att beordra in personal.

– Det är något vi till varje pris vill undvika, vi hoppas på förståelse för att det här är en väldigt speciell situation, sade han.

NA berättade tidigare under tisdagen att regionen vill stoppa långa semestrar under den kommande sommaren. Max tre veckor under juni, juli och augusti för att klara av den fortfarande krävande covid-vården.

Något som Jonas Claesson då sade skulle bygga på frivillighet – tillsammans med en hög ersättning till den personal som var beredd att skjuta på en av sina semesterveckor till hösten. Eller ännu längre.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. NA:s facebooksida fylldes snabbt av kommentarer från vårdanställda som menade att det inte alls bygger på frivillighet. Medarbetare hörde också av sig direkt till oss och menade att den fjärde lediga veckan redan var struken från sommarens semesterschema.

– Vi betalar dyrt för det, vi betalar 15000 kronor till de anställda som tar en vecka utanför juni, juli och augusti, sade han sedan på pressträffen.

– Vi gör det här tajt med de prognoser vi tagit fram för sommarens vårdbehov. Men innan vi är färdiga med den processen är det ju svårt att veta om det räcker, sade han och syftade på det frivilliga inslaget i erbjudandet.

Men från Vårdförbundet är man inte nöjd med arbetsgivarens förslag om att tvinga tillbaka folk efter tre veckor. De har redan tidigare hänvisat till att semesterlagen är en skyddslag och att deras medlemmar behöver längre tid till återhämtning efter den pressade covid-våren.

Om den här korta semestern leder till att personalen kraschar - vad är då vinsten?

– Det finns ju ingen vinnare i det här, sade Jonas Claesson.

– Jag har verkligen full förståelse för att man behöver få ut sin semester, men vi är i en extraordinär situation, vi har många fler patienter att ta hand om än en vanlig sommar, sade han.

– Det är inte så att vi inte förstår behovet av semester, men uppdraget är mycket större i år, sade han också.

Men. Att Region Örebro län har svårt att rekrytera framför allt sjuksköterskor till sommaren är ingen nyhet. NA har flera gånger skrivit om det; till akuten, intensiven, som barnmorskor.

Varför har ni alltid det, är inte det ett misslyckande som arbetsgivare?

– Det är ju ingen jättelätt fråga att svara på, jag har tidigare jobbat i Västerbotten och där är lika svårt, om inte ännu svårare att rekrytera. Det är - tror jag - en sammanvägd kombination av att det är ett tufft yrke och att man uppfattar att lönen inte är tillräckligt konkurrenskraftigt.

– Vi som arbetsgivare tycker det när vi jämför med näraliggande regioner. men jag kan ha förståelse för att man inte tycker det är bra nog, sade Jonas Claesson.