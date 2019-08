Nu har kritiserade golvet i Lillåhallen åtgärdats: ”Hoppas det blir bestående i 20 år och inte försämras snabbt”

NA har tidigare i flera artiklar skrivit om kritiken mot det bara drygt ett år gamla golvet i Lillåhallen. Efter ett antal turer lade leverantören Sportgolvsspecialisten för några veckor sedan in ett nytt ytskikt på det såphala underlaget.

Michael Nilssons ungdomslag testade golvet direkt efteråt – och han är försiktigt optimistisk.

– Fästet var som det var från början på det nya golvet. Då var det också bra fäste. Jag vet inte riktigt vad de gjort med golvet, men jag hoppas att det blir bestående i 20 år och att det inte försämras snabbt, säger Nilsson.

I april bjöd innebandyklubben in politiker och företrädare för kommunen att träna med ett av sina ungdomslag för att själva bilda sig en uppfattning. Med på planen fanns Futurum Fastigheters vd Göran Lunander som ansvarar för Lillåhallen. Han kunde snabbt konstatera att golvet var under all kritik.

Nu är Lunander, precis som Michael Nilsson, försiktigt optimistisk.

– Det ser väl bra ut, även om jag inte själv varit ute och tittat på golvet. Sportgolvsspecialisten har lagt på ett nytt ytskikt från leverantören i Holland, upplyser Lunander.

Städningen har varit en het potatis. Golvet måste städas varje dag för att bibehålla fästet och helst också moppas efter skolans slut. Nu har rutinerade innebandyledaren Börje Sääf, som ansvarar för städningen i Mellringehallen, fått i uppdrag att inventera och grovrengöra andra hallar med liknande problem i Örebro. Sääf använder sig av en ättikslösning som visat sig vara framgångsrik.

– Börje kommer att kolla på flera golv eftersom det här problemet finns på andra ställen, framför allt Adolfsbergsskolan och Birgittaskolan, påpekar Göran Lunander.

– I Adolfsbergsskolan är golvet några år äldre än vårt. Där är det helt hopplöst, säger Michael Nilsson.