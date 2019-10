Nu kan du tipsa om otrygga platser – till en ny mobilapp: "Får en kartbild över problemen"

Det är platser i de fyra kommunerna i norra länsdelen, Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg, som ska registreras. Bakom projektet står Samhällsbyggnad Bergslagen, lokala brottsförebyggande råd och polisen.

– Det är ju en app som redan existerar, som Samhällsbyggnad Bergslagen använder får att på in fel på exempelvis gatubelysning eller potthål i vägbanan. Vi har lagt till en modul som gör det möjligt för vem som helst att lägga in otrygga platser så att vi får in en kartbild över de problemen också, säger kommunpolis Stefan Toll till Sveriges radio Örebro.

Polisen kan på detta sätt få en bild av platser som upplevs som otrygga, genom att många enskilda personer registrerat samma plats.