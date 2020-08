Nu kan örebroare se allsvensk fotboll på plats igen – Kif öppnar upp för publik

Det var tidigare i veckan som Svenska Fotbollsförbundet valde att dra tillbaka rekommendationen att inte släppa in publik på fotbollsmatcherna. De meddelade att klubbar nu har har tillåtelse att släppa in max 50 personer per match, om de kan leva upp till en del krav.

Kif Örebro väljer att ta nytta av detta och öppna upp sina läktare för supportrarna.

På onsdagens match mot Uppsala kommer platserna fyllas upp av 43 ungdomar som deltagit i klubbens summercamp, men från och med nästa match kommer de 50 platserna delas ut till säsongskortsinnehavare.

– Från och med nästa match mot Kristianstad kommer vi släppa in säsongskortsinnehavare och det är först till kvarn, de 50 första som hör av sig, fortsätter Fredrik Stengarn.