Nu lämnar Ajdarevic ÖSK – hyllar nye tränaren: ”Har känt mig viktig”

Alfred Ajdarevic var på Behrn arena under ÖSK:s onsdagsträning och tog farväl av spelare och ledare. Spelarens kontrakt går nu ut och han lämnar klubben.

– Det är alltid bra att stämpla ut på ett respektfullt sätt. Jag vill tacka alla spelare och tränare runt klubben för de här fina åren, även om det inte blev som jag hade tänkt mig har jag lärt mig mycket både som fotbollsspelare och människa.

– Det är känslosamt men det känns bra, säger Alfred Ajdarevic när han står lutad mot staketet i hörnet där spelarna kommer ut från omklädningsrummet som ligger under Västra stå.

Facit blev bara 32 minuters allsvenskt spel på fyra och ett halvt år och det har länge känts som att Alfred Ajdarevic har varit uträknad av tidigare managern Axel Kjäll. Nye tränaren Vitor Gazimba har kommit in med nya ögon och gav Ajdarevic chansen i ett längre inhopp som defensiv mittfältare i träningsmatchen mot BK Häcken.

– Vitor är en väldigt bra tränare. Varje gång som vi har tränat så har man blivit överraskad, det är alltid nya idéer och det är alltid någon som hörs och som man känner vill ditt bästa. Han driver på hela tiden och under de här korta veckorna som jag har tränat under Vitor så känns det som att han har varit här i flera år. Det har känts som att jag har varit viktig under de här sista veckorna. Att kontraktet går ut nu finns inget att göra något åt. Jag har försökt respektera mitt kontrakt och göra det jag är bra på.

Har det känts som att det har funnits en ny chans?

– Ja, det kändes så om jag ska vara ärlig. Jag är någon som aldrig ger upp. Jag kör tills något annat sägs.

När fick du det slutliga beskedet?

– Jag fick egentligen beskedet från Axel redan när han var tränare. Jag har kämpat på här och på vägen har det funnits intressen men det har jag inte varit intresserad av och det har inte känts rätt. När Vitor kom in kändes det positivt direkt och jag har haft många goda samtal med honom. Sedan är det inte bara han som bestämmer utan det är hela klubben. Men jag har stor respekt för Vitor Gazimba.

Nu flyttar Alfred och hans fru hem till Falkenberg där hela familjen Ajdarevic bor – förutom Astrit som bor i Stockholm och spelar för Akropolis.

– Det är spännande och vi får se vart det leder. Det är mycket som händer just nu och det finns intressen och förslag men det väljer jag att hålla för mig själv. Jag kommer att åka hem till Falkenberg och ladda om batterierna.

Kan det bli spel i Falkenberg?

– Det kan bli Falkenberg. Jag stänger inga dörrar och kommer kanske träna med klubben för att hålla igång. Jag är i bra form och vill inte tappa det.