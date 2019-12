Nu reagerar kommunerna på indragna busslinjer: ”Ta bort i princip all busstrafik för oss är väl drastiskt”

– Vi ser med oro på hur samordningen för resenärer som kliver på vid Skottbackarna vid södra infarten med färre avgångar för linje 303 till Örebro ska lösas. Vi ser också att vi behöver bygga ut stadstrafiken till bland annat industriområdet och lasarettet när busslinjer försvinner och mer resande ska ske med tåg, säger Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

– Vi vill även betona landsbygdsperspektivet i det här och vi vill stärka stråket Storå, Lindesberg och Frövi så att till exempel bussturer från Ramsberg synkas med tågavgångar.

Tryggheten för resenärerna måste finnas kvar även när busslinjer försvinner. Det måste finnas möjlighet att sätta in ersättningsbussar snabbt om tågen inte går

– Vi tycker dock att det är positivt att satsningen på tåg med hög turtäthet fortsätter. Men tryggheten för resenärerna måste finnas kvar även när busslinjer försvinner. Det måste finnas möjlighet att sätta in ersättningsbussar snabbt om tågen inte går, säger Irja Gustavsson.

Ewa-Leena Johansson lyfter också fram landsbygdsperspektivet i sammanhanget.

– Vi kan aldrig fylla bussar på samma sätt som i Örebro. Men man glömmer en viktig sak i sammanhanget och det är att en bussresenär i Ljusnarsberg motsvarar 32 bussresenärer i Örebro om man ser till folkmängd, säger Ewa-Leena Johansson.

Vi förstår att ekonomin inte går ihop och att det ska sparas pengar men att ta bort i princip all busstrafik för oss är väl drastiskt

– Vi föreslås få en anslutningslinje från Bångbro till tågstationen i Kopparberg en tur per timme, men det räcker inte tycker vi. Vi vill hellre se en lösning med anropsstyrd flex-trafik där alla småbyar runt omkring får en reseförbindelse åtminstone en dag i veckan in till Kopparberg. Det finns människor ute i byarna som inte har körkort och de måste ges en möjlighet att kunna åka in till Kopparberg och handla åtminstone en dag i veckan, säger Ewa-Leena Johansson.

När Ljusnarsbergs kommun antog sin budget för år 2020 förra veckan så lades ett extra utredningsuppdrag till på mötet, att utreda konsekvenserna av att skolskjutsarna, när busslinjerna läggs ned, återgår i kommunal regi.

Såväl Lindesbergs kommun som Ljusnarsbergs kommun har nu skrivit varsitt skriftligt yttrande till Region Örebro län på förslagen om trafikförändringarna.

Lindesbergs kommun skriver bland annat följande: "Neddragningarna av linje 303 kommer påverka medborgarna i de södra delarna av tätorten på ett betydande sätt. Tanken att dessa resenärer istället ska ta sig till tågstationen är ambitiös. Kommunen ser dock en risk i att detta inte kommer att ske, att neddragningarna kommer göra kollektivtrafiken mindre attraktivt och att bilen som transportmedel väljs istället. Kommunen anser att en analys av hur den södra delen av tätorten påverkas saknas i Regionens rapport och därför bör kompletteras.

Ljusnarsbergs kommun skriver bland annat följande: "Förslaget till reduktion av kollektivtrafiken är inte acceptabel ur flera aspekter. Det innebär en nedmontering av servicen för många kommuninvånare vars enda transportmedel är bussen. Svårigheterna för främst äldre boende längs busslinjen kommer bli mycket stora. Risk att isolering ökar, sjukresor och färdtjänst ökar och en allmän upplevelse av svek som skapar en uppgivenhet som breder ut sig. Att i måldokument och program frammåla en bild av högsta kollektivtrafiknivå för att i praktiken göra tvärtom är svårbegripligt och upprörande."

Följande busslinjer föreslås tas bort eller reduceras i Lindesberg och Ljusnarsberg: 303 Lindesberg-Örebro (delvis), 308 Lindesberg-Kopparberg, 361/362 Kopparberg-Grängesberg, 353 Lindesberg-Gusselby samt 354 delsträcka Lindesberg-Hägernäs.